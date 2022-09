Maduro anuncia una nueva etapa

El mundo va cambiando más rápido de lo que suponemos. El presidente Maduro, como es lógico, está atento a los cambios. Ya nos ha anunciado la entrada de una nueva etapa, que también significa cambios y esperanzas. También va reconociendo los cambios geopolíticos y las nuevas correlaciones de fuerzas.

EEUU es una potencia a la defensiva. Eso lo ha hecho más cercano al sionismo israelí y a la reacción internacional. Es más aventurero y provocador. Sabe que mientras pasen los meses, China, Rusia, Irán y las potencias y países que se le enfrentan, cada vez son más fuertes y se le enfrentan sin temor. Cada día son más fuertes y sabios. Ninguno va a caer en provocaciones y se preparan deliberadamene para no caer en las provocaciones que Biden realiza tratando de crear condiciones para ganar, pues posee una gran preparación bélica, que si logra tener la iniciativa y cómo cree que las armas lo deciden todo, se apresura en ser más terrorista. Pero China, Rusia, Irán y otros países indoeuropeos, entre los que se cuenta Venezuela, sabia y pacientemente lo esperan como se dice en criollo, en la “bajaíta”.

Biden cree que está viviendo una fantasía holivudense y no valora bien el poder de sus adversarios y cree que su indiscutible poderío militar es suficiente para doblegarnos. Conocemos ese poderío y no nos acobardamos. Estamos firmes defendiendo la democracia, la libertad. Biden bravuconea pensando que su poder nuclear nos atemoriza. Lamentablemente, tenemos conciencia de que una próxima guerra será nuclear. Eso nos previene, nos organiza mejor, nos coloca ante una serie de previsiones que sabemos y sabremos tomar; pero no tenemos miedo. En cambio sabemos que a usted en el momento exacto, le va a entrar un temblor generalizado y no es seguro que todo el pueblo estadounidense lo siga. Usted se está quedando solo. Es posible que pierda las próximas elecciones y los republicanos se le pongan encima. Ellos pueden ser peores. Usted y los republicanos subestiman mucho a nuestros pueblos y no se imaginan que la guerra será larga y sangrienta. Aguantaremos todos porque tenemos conciencia de patria soberana. Un sector del pueblo estadounidense no quiere esta guerra. Al final, se unirán con los patriotas del mundo y ganaremos juntos esta guerra.