Maduro: labor pedagógica

La labor pedagógica es esencial para un dirigente y particularmente para un presidente. A Chávez lo refrendó con su amplio liderazgo. Sostenido por sus condiciones naturales de simpatía, carisma, visión táctico-estratégica y demás virtudes que le reconocemos. Quiero resaltar una esencial: su carácter de pedagogo. Me parece que eso debe ser fundamental en un político, muy relacionado con la responsabilidad pública que le toque ocupar.

Sea cuál sea la actividad que desarrollemos, si es pública, la pedagogía es vital, pues ella resume todas las cualidades que un presidente debe tener, entre otras, la simpatía, la capacidad de raciocinio, el saber convivir, el buen humor, la destreza mental, la tolerancia… ¿Es el presidente Maduro un pedagogo consumado? Hasta donde sé, siempre eso está sometido a la experiencia cotidiana y él y los que lo rodeemos lo podemos percibir. Él posee facultades esenciales. Siempre se puede mejorar y la cotidianeidad y el deseo de superación, son los mejores instrumentos y esos él los tiene.

Sentí que Chávez siempre vivió un proceso personal de superación, ¿él se consideraba un consumado pedagogo? No lo sé. No tuve esa cercanía personal con él como para juzgar ese aspecto, pero creo que él fue un gran pedagogo. Seguramente, como lo creíamos los que lo conocimos y lo quisimos profundamente, él debía vivir largos años. Lamentablemente, no fue así.

Maduro es joven, enérgico, trabajador. Es un obrero en el más amplio sentido de la palabra y tiene un firme espíritu de superación. Lo conocí siendo él muy joven cuando militó en la Liga Socialista. En septiembre de 2011, siendo yo Embajador, Representante Permanente Alterno ante la ONU, tuvimos una larga conversación. Luego, me tocó acompañarlo cuando ese mismo año, visitó la ONU, como Canciller, y le tocó intervenir en la Asamblea General en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Lo hizo con sabiduría y estilo.

Después nos hemos visto en circunstancias muy diversas. Siempre con mi respeto y solidaridad. Él tiene un camino político pleno de compromisos y tareas al servicio del pueblo, la patria, América Latina y el Caribe. Ese proceso lo ha asumido con conciencia, valor y pedagogía. Ha estado a la altura. Soy militante a tiempo completo. Él sabe que cuenta conmigo y con mi pequeña familia.