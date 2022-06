Maduro: líder de la integración continental

Esa unión, desde la tierra del fuego hasta el río Bravo, fue el punto de partida de la Gran Colombia, una estrategia de Bolívar que resuena como el eco de un gran mandato histórico, estratégico, geopolítico, que retumba en nosotros desde que nos hablaron de Simón Bolívar, quien trató de materializar el sueño de la Gran Colombia, integrada inicialmente por Colombia, Ecuador y Venezuela, pero que debía abarcar desde la Patagonia hasta el río Bravo. En vida, Bolívar trató de materializarlo en el histórico y creo que dramático Congreso de Panamá de 1826.

Este congreso fue un gran paso geopolítico, que los contemporáneos de Bolívar no lograron visualizar pese a los esfuerzos de Bolívar para tratar de hacer comprender cómo frente a las aspiraciones expansionistas de EEUU, a los países del Sur no les quedaba otro camino que la unidad. Pero más pudieron regionalismos y sectarismos, frente a la mirada estratégica que planteó con sólidos argumentos, la necesidad de la unidad de los pueblos del Sur. Por fortuna nos tocó un presidente bolivariano e internacionalista como Hugo Chávez, que comprendió la solidez y actualidad del pensamiento bolivariano, y volvió a replantear esa visión y ha sido capaz de colocar a Venezuela a la vanguardia de la geopolítica contemporánea. Nicolás Maduro ha profundizado este camino y ha hecho ver la imprescindible unificación tricontinental, de América Latina y el Caribe, África y Asia, como una necesidad para enfrentar las tendencias imperialistas de EEUU, que se han fortalecido en la medida que la potencia norteamericana ha ido colonizando a Europa Occidental y se plantea tratar de aislar a Rusia y a China, lo que no logrará. El presidente Maduro ha colocado a Venezuela el frente de esta lucha.

La posición que ha planteado Petro, el presidente electo de Colombia, contribuirá a fortalecer la posición del presidente Maduro cuando declara lo siguiente: “Cúcuta no es un pueblo andino alejado del mar. Cúcuta es un pueblo costero. Está a una hora del mar, solo que el mar está al otro lado. ¿Entonces, cómo es que no aprovechamos eso para industrializar el territorio? O sea, por nuestras dificultades políticas entre naciones no se aprovecha de una ventaja territorial enorme que hay ahí”.

Maduro seguirá liderando la región y el pueblo venezolano seguirá acompañándolo.