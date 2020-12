La pérdida de la identidad cultural influye directamente en el sentido de pertenencia. Los verdaderos artistas no olvidan sus raíces. El 4 de octubre de 2008, Armando Manzanero y Plácido Domingo cantaron Adoro en el Concierto de las Mil Columnas realizado en Chichén Itza, uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, capital de la civilización maya. El compositor yucateco cantó parte de la pieza en maya como un recuerdo a su abuela quien lo llevó a esa ciudad cuando él era un niño. Manzanero hablaba con su abuela en maya. “Ella se fue de este hermoso y bendito mundo y nunca habló español”.

Armando Manzanero nació en Mérida, Yucatán, el 7 de diciembre de 1934. El 18 de diciembre de 2020 fue diagnosticado con covid-19 y posteriormente fue internado en la Ciudad de México. Once días después, el 28 de diciembre, partió a la eternidad.

¿Será que hoy recordaremos aquellas canciones que nos cantaba El gondolero en El último verano? ¿Recuerdas El roce de tus medias con las mías cuando yo te decía Somos novios? ¿Por qué el pasado no es el presente para decirte Corazón, corazón démonos Mil besos, Ven, Me gustas, Voy a apagar la luz, Es así como te quiero. Cuando estoy contigo no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello, no sé de tristezas, todo es alegría, sólo sé que eres tú la vida mía. Parece que fue ayer, pero es el hoy.

Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú… ¿Por qué habrías de estar si sabemos que hay que decir adiós? Sabemos que Nos hizo falta tiempo. No, entre tú y yo no hay Nada personal es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Pero te extraño, porque tú y yo éramos el mundo. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, a ver la luz del otro lado de la luna, que tu presencia no la cambio por ninguna. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Sigamos arrullando nuestro idilio con las canciones de Armando Manzanero con un beso que dure una eternidad porque con el agua se despertará cuando amanezca.

Cuando Manzanero recordó a su abuela, la cultura maya por un momento dejó de ser un “entorno” carente de significado para convertirse en la cultura materna de un artista que dedicó su vida a cantarle al amor.