Más sobre los convenios entre los estados

Queremos referirnos a la hipótesis cierta y actual de que puedan producirse alianzas entre estados que por ser limítrofes principalmente acometen obras o actividades que propendan a fortalecer los vínculos de vecindad que existen entre ellos, dos o más estados.

Tales proyectos podrían hacer factible la construcción de diversas obras o realización de tareas que impulsarían realmente la dinámica variada de la diversidad de poblamientos y ciudades que se encuentran en los espacios vecinos de tales estados. Por si solo, resultaría muy lenta y costosa la obra o actividad a emprender, en cambio si la impulsan dos o más estados vecinos es muy probable su realización exitosa.

Por supuesto que la materialización sería factible por ese acuerdo interestatal aprobado por los órganos públicos -asamblea legislativa, concejos municipales- que hacen vida en el espacio común referido, más las fuerzas vivas comunitarias.

No hay que dejar de lado las vivencias y aspiraciones de comunidades de diversa índole y extensión que no obtienen un mayor desarrollo por no contar con obras o actividades que no pueda financiar una sola de las entidades estadales y permanecerán en su aislamiento indefinidamente.

La perspectiva comentada entronca en el concepto de región, de mayor dimensión, que la limitante del estado. Por consiguiente, debería ser estudiada con prontitud y seriedad por las entidades estadales a través de sus órganos legislativos y ejecutivos y las fuerzas vivas que en ellas hacen vida.

Las construcciones y actividades necesarias pueden estar financiadas no solo por las entidades limítrofes sino por órganos nacionales y sectores organizados de la sociedad civil, sean corporaciones o asociaciones, entidades, entre otras. La combinación pública-privada en el impulso de ese tipo de ejecución haría viable múltiples realizaciones que un sector público aislado no podría acometer. Por tanto, la sinergia oportuna de ese esfuerzo conjunto puede traer ventajas y desarrollos de áreas que continuarían aisladas y marginadas.

El tema apenas lo hemos dibujado pero su desarrollo tiene una dimensión que lo sustenta y lo hace factible. Dos o más entidades estadales pueden alcanzar una meta. Una sola no podría hacerlo. De ahí la necesidad y pertinencia de las posibles alianzas interestadales en la concreción de obras públicas o actividades regionales impulsoras de dinámicas múltiples y de gran beneficio para las comunidades vecinas.