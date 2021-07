Más sobre pragmatización

Advertimos en la anterior reflexión que el tema con facilidad se extendía a más de una inicial aproximación porque contempla aspectos, áreas de dónde emana y perfiles y matices dentro y fuera de las organizaciones partidistas, aunque es en éstas dónde debe proyectarse y profundizarse.

Una primera aproximación la referíamos a que la carencia de doctrina se expresa en cualquier organización partidista, sea gubernamental o de oposición. Otra tenía que ver con las tendencias de pensamiento: se inscribía en cualquiera de las tendencias de reflexión política a las que dicen adherir tales organizaciones. Hay pues generalidad en la orfandad de pensamiento de los partidos políticos, principalmente en los de carácter nacional. No es que no lo tengan, sino que no lo han estructurado en un cuerpo homogéneo. E igualmente afirmamos que no hay un área organizativa que plantee las líneas de reflexión políticas con vigor y permanencia. Están inactivas, son de papel.

El pragmatismo ha penetrado la organización a todo nivel. Ella marcha sin los presupuestos de pensamiento que darían consistencia a su dinámica, no transita líneas fundadas en premisas. La actividad lo copa todo, no hay tiempo para la proyección según los valores a los que supuestamente se adhiere. Por consiguiente, así se va adecuando la conducta y perspectiva del militante.

Categorías internacionales o nacionales no están perfiladas, La propiedad privada o colectiva, la del estado, o la mixta. Nacionalización o privatización. Las alianzas con entes internacionales tampoco. La visión geopolítica del país menos. La concepción ante la actividad económico-financiera, los niveles de regulación del estado, y así sucesivamente.

Otra categoría ante la cual no se muestra definición es la referida a la distribución de competencia vertical, según sea nacional, estadal o municipal. Niveles esenciales en una visión de República. A su vez ante la descentralización administrativa hay vaciedad.

Como se observa en todo ese conjunto de cuestiones hay orfandad. Y en lo interno del partido, existe una centralización excesiva. Los niveles regionales y municipales no generan políticas, sino que son receptores de la línea nacional del reducido circulo directivo. Todo eso lo va imponiendo el pragmatismo con prescindencia de los derechos del militante siempre postergados. La democracia interna está ausente.