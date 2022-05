No es mío ni lo he visto, pero lo oigo las 24 horas —y de noche también, diría el majunche máximo. No es un canto esplendente ni loable por más que aquí lo loo. Es breve y nada garboso, pero perseverante. Tal vez sea un pollo que se inicia en el canto adulto, está cambiando la voz y se le van los gallos, precisamente. Sin vivir conmigo me sirve de mascota, de animal de compañía porque puebla mis horas con su atenta serenata.

Rara avis en esta tupida área urbana, donde no conjeturo espacios muy gallináceos que digamos. Alguien nos prodiga este gallus gallus domesticus. Me gusta ese gesto cariñoso con la comuna, porque este gallo funda la comuna que lo oye aunque haya quienes detestan la condición comunal porque alegan que “ser rico es rico”. Está bien, defiendo el derecho al ridículo. Es más: propongo un artículo de la carta magna que consagre la garantía constitucional de dar la cómica.

¿Para qué cantan los gallos? Se presume que para marcar territorio y de paso convocar a las gallinas anunciándoles su disposición para fecundarlas, que es para lo único que sirven los gallos.

Me simpatiza, me escolta y regala un sonsonete alternativo a ruidos urbanos inamistosos, corneteo de carros, sirenas, alarmas, vociferaciones pentecostales, gritos de un apurador de pasajeros de autobusetes, bramido de motores, algarabías infantiles, petardos desorientados, reguetones contumaces y últimamente truenos.

Este gallo me simpatiza, concuerda conmigo, no sé cuáles son sus ideas ni si las tiene, pero no desentona ni asalta el ancho de banda sonoro con estridencias. Si tiene ideas, su canto tenaz me predispone a aprobarlas. Sí, el canto del gallo está programado genéticamente, es parte del dimorfismo gallina/gallo. Pero igual me cae bien.

Una vez hubo un gallo en casa, que había crecido en un corral sin gallinas. No reconocía las hembras y no las pisaba a ellas sino a unas piedras blancas tamaño gallina que por ahí había. Achaques del celibato.

Los galliformes no se distinguen por su inteligencia, más bien la palabra gallo es sinónimo de ‘Guaidó’.

Y ya que menciono zopencos, me produce una indignación cósmica que un mequetrefe que choca manos con el Fantasma de Kiev, sea quien está designado para pulsar el Botón Definitivo que acabe con mi gallo.

