Mi patria querida

Siempre se ha dicho que uno de los sentidos y significados de la nación, es el sentido de pertenencia que sienten sus habitantes y de acuerdo a los aspectos culturales – históricos que le son común y que comparten desde una realidad simbólica, en donde se incluyen por ejemplo: idioma, territorio, costumbres, himno nacional y una bandera…que conforman toda una identidad hacia la patria, desde la familia en donde se nace, hasta el país que le produce una nacionalidad determinada…

Es muy significativa la existencia de un fuerte vínculo desde un profundo y complejo proceso de socialización de ser ciudadanas y ciudadanos de un gran “Hogar – Matria” que nos hace ver como una “hermandad – paisanidad” con una relación identitaria con los hechos históricos, los héroes y heroínas, en donde se incluyen lenguaje, modismo y gastronomía…

Sin embargo, es muy lamentable como desde el punto de vista político – partidista en Venezuela, el extremismo político de la llamada ultraderecha antichavista, han querido diferenciarse de manera radical de todas las venezolanas y venezolanos, que tienen un sólido concepto sobre la patria, en la que estos grupos extremistas han querido vender la idea de que ese “patrioterismo barato” es pura cursilería, ya que consideran a la patria como algo inexistente, que no vale la pena defender…

El extremismo político no cree en patria, ni en nada que se le parezca, no les duele para nada el destino de Venezuela…por eso es que son tan amigos de la aplicación de las sanciones y bloqueos en contra del país, ya que no les importa los llamados “daños colaterales” que afectan la calidad de vida de sus habitantes, porque no se consideran paisanos de nadie…

Cuando se les dice, que todo esa actitud política totalmente antinacionalista de la extrema derecha “venezolana”…y que se siente más cerca de Los Estados Unidos y de La Unión Europea que de Venezuela, responden con una insólita desfachatez de que “lo primero es la patria” es un concepto obsoleto y muy ingenuo, que no tiene ningún sentido defender el interés general de una nación y solo importa el bienestar individual de los más aptos y capaces, ya que todo lo demás es simplemente un vulgar populismo…

Por eso les da igual, que se roben Citgo, regalar el oro y El Esequibo…

Politólogo