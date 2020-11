Voy a votar por Venezuela y por los venezolanos, por el futuro, por la esperanza, por el cambio, por la unión y por el progreso.

Voy a votar en contra de un gobierno que le ha hecho un daño inconmensurable a Venezuela y a los venezolanos ¡Ya basta!

Voy a votar porque creo en la inteligencia, en la posibilidad de resolver nuestros problemas por una vía pacífica, democrática, constitucional y electoral.

Voy a votar por la paz y en contra de la violencia. Venezuela ha sufrido mucho, a lo largo de toda su historia, por la violencia por no haber sido capaces de encontrar caminos inteligentes y pacíficos para resolver nuestras diferencias.

Voy a votar porque creo que la ruta electoral es la única que puede conducirnos a la victoria. No creo en golpes de estado. Demasiados hemos tenido a lo largo de nuestra historia. No creo en invasiones extranjeras. No las veo probables y mucho menos deseables. Además me da mucha pena oír hablar de eso porque significa que pretendemos que otros hagan el trabajo que nos toca a nosotros. La alternativa a la ruta electoral es la violencia y yo no creo en la violencia.

Creo en el trabajo político. En la organización del pueblo en cada estado, en cada municipio, en cada centro electoral. Creo en la lucha política con el pueblo, al lado de los que sufren, identificados con sus problemas.

Creo que la abstención es un salto en el vacío. Abstenerse es ayudar a que el Gobierno de Maduro se perpetúe en el poder. A nadie le interesa más que triunfe la abstención que a quienes están en el poder. Si la abstención vuelve a ganar, en Miraflores habrá fiesta.

Como ocurrió cuando las elecciones presidenciales últimas. Ganó la abstención y Maduro celebró el triunfo de la abstención. Gracias a la abstención se ha quedado dos años más y lo que falta.

El gobierno ha sido muy incompetente para resolver los problemas económicos y sociales del país, pero ha sido muy hábil en estimular la abstención. Ha tenido éxito en lograr que un porcentaje muy grande de los venezolanos se decepcione de la ruta electoral que es la única que puede sacar a Maduro y encender una nueva esperanza.

Voy a votar por la unión y por el progreso de Venezuela. Voy a votar porque Maduro quisiera que no votara y no pienso complacerlo.

Si todos votamos ganamos. Si todos nos abstenemos gana Maduro.Seguiremos conversando.