Militantes o mercenarios

No creo en invocaciones a muertos, pero me gustaría ver algunos fallecidos defendiéndose de los ataques arteros y manipulaciones que a sabiendas de que el ausente no puede contestar… les hacen adversarios y herederos.

Sería interesante escuchar los comentarios de Rómulo Betancourt, quien es mencionado tanto por voceros del gobierno como por Henry Ramos, quien suele refocilarse diciendo que “Rómulo vive y su pipa sigue encendida”… buscando cobijarse bajo el legado del muerto… como si fuesen hermanitos gemelos.

Este punto es importante cuando anuncian primarias… mercadeadas como abiertas y “sin las trampas del CNE”… pero para las cuales Ramos Allup arranca con una nómina de 4000 mercenarios… pagados con fondos de la Usaid y del repele que deja Citgo… después que en esa empresa robada a la Nación metieron sus garras los interinos.

Los recursos en dólares se pagan a través de la partida “FORTALECIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA DEMOCRACIA”. Divisas que libera la Ofac.

Los mercenarios cobran mensualmente… por ser “HÉROES DE LA DEMOCRACIA”… y lo hacen a través de un monedero virtual –Airtm-.

Los mercenarios del G4 reciben 100 dólares al mes. Y los tres partidos más pequeños de la llamada Plataforma Unitaria algo menos. La nómina de AD –inflada- roza los 4000 mercenarios.

VP, UNT e incluso PJ tienen en sus nóminas 2900 mercenarios cada uno. Mientras que a Convergencia, Simón Calzadilla, Proyecto Venezuela, el Copei de Roberto Henríquez y a Delsa… les aprobaron 1700 mercenarios, lo que explica por qué Delsa sorpresivamente ganó puestos en las universidades.

Ojo: hay otro programa “para entusiasmar el voto en el exterior”, donde los diputados opositores de la Asamblea Nacional reciben 2000 dólares al mes y los miembros de “Poderes” juramentados por el interino… 5000. Lo maneja Guaidó.

Pagar con dineros públicos las dirigencias partidistas se intentó durante el primer gobierno de C. A. Pérez… y Betancourt al respecto calificó el intento como “una sinvergüencería”. Recordó que AD enfrentó la dictadura de Pérez Jiménez “con voluntarios, no con mercenarios”.

Bien, volviendo a Betancourt, a quien el gobierno acusa de entreguista, sería interesante ver qué le diría el ex presidente al actual… quien “dialoga” y “negocia” con mercenarios de una potencia extranjera.

A Ramos Allup, el guatireño… lo mandaría a dónde ustedes piensan y le lanzaría la pipa.