La familia Thénardier de la novela Los miserables de Víctor Hugo es el compendio más acabado de los vicios del Lumpenproletariat. Que yo conozca. Dudo que haya uno mejor.

Eran pícaros, marrulleros, ladinos, abyectos, crueles, miserables, pérfidos, aleves, felones. Demuestran que debes dar la espalda a gente que no tiene amor propio porque quien no se ama no ama.

La familia Thénardier comete las bajezas y miserias morales más repulsivas. Apenas terminada la batalla de Waterloo, Thénardier se dedica a saquear cadáveres. Para ello mueve a un moribundo que creyó ya muerto a un lugar donde desvalijarlo con calma. Este sobrevive y toda la vida cree que Thénardier lo salvó. Toda la vida lo busca para agradecerle el bello gesto. Se lo comunica a su hijo Marius, quien le da una recompensa enorme que Thénardier usa para hacerse negrero.

Tienen hijos, dos de los cuales venden. Lo único noble que tienen es el personaje más adorable de la literatura universal: Gavroche, que muere cantando en medio de una revuelta popular, asesinado por los soldados del gobierno burgués. Es el epítome del gamín de París, en que se inspiran los gamines de Bogotá.

¿Cómo se llega en la vida a ser Thénardier? Marx dedicó reflexiones al que llamó Lumpenproletariat, ‘proletariado en harapos’, es decir, proletariado que vive entre piojos y covachas, en la miseria moral y material más abyecta, sin dignidad, sin autoestima, sin esperanzas, prostitución, raterismo. Lo único que han visto en su vida es el paisaje sórdido de la picardía, como la que anida en la novela picaresca española, el lazarillo de Tormes, el Buscón de Quevedo, pero peor porque los Thénardier no tienen la gracia de los pícaros hispanos.

No sé, me recuerdan a los granujas de Monómeros, que no hay trastada sórdida que no hayan cometido para depredar la empresa hasta devorarla entera como la langosta. Son como los “diplomáticos” de Guaidó que desvalijaron nuestras sedes diplomáticas en varios países y que ahora tocará a Félix Plasencia reconstruir ladrillo a ladrillo. Cuentan que las pirañas dejan a sus víctimas en el hueso. No llegué a ver eso en mi pesquería en el estado Guárico años ha pero sí vi portentos de agresividad. Con razón les va como le está yendo a la dirigencia opositora.

