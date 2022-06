“Sal de la cocina para que vayas a votar por Colombia” fue una de las más misóginas expresiones del candidato de la ultraderecha Rodolfo Hernández, también conocido como el Trump colombiano, cuyas declaraciones deberían poner a los feministas y a las mujeres en general con los pelos de punta.

En general, las declaraciones de este personaje, tendrían a cualquier sociedad moderna, como el mayor de los factores en contra. Pero los millones de votos obtenidos en los recientes comicios, al menos hacen creer, que a las colombianas no les importa ser tratadas de esa manera.

“El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos. La mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta, porque ven que es invasiva y que no fue a la que eligieron, eligieron fue al marido”. En verdad, no puedo imaginar a semejante dinosaurio diciendo eso en Venezuela, sobretodo cuando tuvimos un presidente que se declaró feminista, y tenemos un presidente que, en nueve años, jamás ha soltado la mano de su esposa la diputada Cilia Flores.

Al principio pensé que era una estrategia electoral. Pero escuchar sus comentarios sobre cualquier tema, ver sus descabellados análisis, oír sus absurdas afirmaciones, despierta la incógnita de porqué la sociedad colombiana involucionó hacia líderes políticos que parecieran querer reconstruir el pasado, sobretodo un pasado como el neogranadino lleno de matanzas y guerras fratricidas.

Aún queda una preocupación mayor. Qué ocurre en la cabeza de los colombianos, más allá de la campaña publicitaria y mediática, que opta por una persona que presidirá los destinos del país, quien es misógino, anciano, con estirpe asesina y con una riqueza cuyo origen, sin duda está en la explotación, la matanza de comunidades para apropiarse de sus riquezas y el lavado de dinero proveniente de la droga, que es uno de los mayores flagelos de la humanidad moderna.

La misoginia es uno de los estigmas más aberrantes del ser humano. Debió extinguirse con el avance de la sociedad y la comprensión de tantas patologías en las últimas investigaciones, pero pareciera haberse profundizado, más bien masificado. Supongo que eso ya es objeto de estudios más profundos y más preocupantes, pero el desprecio por la mujer es un fenómeno seriamente preocupante. En el caso de Venezuela, el uso de la mujer como un objeto, fue duramente combatido por el presidente Chávez. De hecho, hace poco vi unos números según los cuales hay más mujeres que hombres en el gobierno. Que diferencia. Pobre Colombia.