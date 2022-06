Nación y justificación

¡Historiador, la patria te necesita! La frase escrita en un cartel que rememora al del Tío Sam, lo vi en un video sobre el uso de la historia. Aunque sea un chiste, no deja de ser una verdad como una catedral, independientemente de que no sean profesionales de la historia los que confeccionen el relato histórico de la nación. Lo que no es concebible es una nación sin historia.

Los nacionalismos han creado un relato de las naciones que se hunden en el pasado más remotos para demostrar sus orígenes, aunque las naciones sean cosa del siglo XVIII. El nacionalismo es una ideología muy fuerte al punto de crear sentido de comunión con otros sin que nunca lleguen a relacionarse. También genera un sentimiento de pertenencia tal que sus miembros están dispuestos a matar y morir por la nación.

El relato histórico que pretende ser científico o al menos fidedigno es el fundamento de la política y por tanto de la unidad e identidad de las naciones. No obstante, la historia es también un aparato ideológico para crear esa unidad y e identidad de acuerdo a los intereses políticos. Las identidades diversas de una nación son aceptadas siempre que no pretendan ser otra nacionalidad. Así, por ejemplo, España con respecto a catalanes o vascos. De allí la diferenciación que se hace entre Estado español y nación.

Pero esa nación que se busca en lo remoto, también es necesario limitarla a un momento muy reciente para liberarse de crímenes y delitos históricos. De allí que España según muchos historiadores es a partir de 1812 con la Constitución de Cádiz, por tanto, en 1492 no existía España y por tanto el Estado español no tiene ninguna responsabilidad respecto a las barbaridades de la invasión.

Igual, no existían las naciones americanas, por tanto, no fue contra México o Venezuela que se llevaron a cabo los crímenes de la conquista.

Es una concepción ideologizada de la historia que mira por estancos y cortes temporales sin relación de proceso y continuidades porque estudia los cambios como rupturas definitivas y totales, de forma lineal y progresiva.

Muy diferente es ver la historia de América a partir de 1492 como un proceso continuo de resistencia, rebelión y revolución, contra un sistema de opresión que llega en las carabelas

¿Somos indígenas y africanos? Sí, somos sus descendientes y también somos venezolanos.

En palabras del Comandante Chávez: tenemos 500 años y más de lucha.