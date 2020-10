Negociación bloqueada

Lo que desde el punto de vista económico es para todos evidente, que son urgentes los cambios, las flexibilizaciones, las aperturas, los acuerdos, parece no tener un correlato en la perspectiva política. Y me refiero a la perspectiva de “los políticos”.

Porque, aunque ninguna encuesta lo pregunte, es muy probable que la gran mayoría de los venezolanos manifieste su deseo de que se dé una negociación política que abra la puerta al fin de la crisis.

Pero las posiciones se mantienen rígidas. Es así en el caso del Gobierno, que en el marco de una campaña electoral polariza su discurso en torno a la idea de “resistencia”. Lo cual es incluso comprensible, ya que la “estrategia de máxima presión” ejecutada por Washington persigue nada menos que su eliminación. También en el “chavismo crítico” hay posiciones rígidas en torno a la idea de negociación, que solo afinca allí parte de su crítica al Gobierno.

Sucede lo mismo en la oposición. En este caso, su rigidez responde a que no tienen más nada qué hacer. Entregaron todo, incluyendo el país, a los designios de Washington. Por eso no hay probabilidad de que vayan a negociar. Pero, hay que notar que existe otra oposición que sí quiere. Quizás no es mayoría en el antichavismo, pero nada impide que pueda llegar a serlo. Una señal es que la clase empresarial, a quienes los partidos opositores representan, se muestra dispuesta a negociar.

La Ley Antibloqueo es el anuncio del reconocimiento de la situación límite en la que estamos, por lo se esperan cambios importantes que apuntarán hacia la negociación interna. Negociar con lo sectores económicos es negociar con los jefes de los actores políticos. Por eso el Gobierno también debe plantear el diálogo con los sectores del chavismo que asumen su crítica como defensa de los intereses de las clases populares. El discurso económico debe producir discurso político.

Sin embargo, la principal negociación tiene que ser con el gobierno de EEUU, sea Trump o sea Biden, pues son ellos quienes nos tienen la rodilla en el cuello. Es indiscutible que hoy la principal causa de la crisis y el malestar de todos los venezolanos son las llamadas sanciones. Por eso la política de “resistencia”, aunque imprescindible, no puede ser la única. Nadie dice que sea fácil, pero ninguna negociación lo es, como tampoco lo es vivir en permanente padecimiento.

@ÁngelDanielCCS