Negociación México 21

Napoleón Bonaparte: “un líder es un negociador de esperanzas”. Imposible tener a este político y militar como idealista. Lo contrario, mostró poder y control de la realidad.

Fortaleza necesaria para quienes deben negociar e influir en la mesa hasta convenir vías que ayuden a superar esta inmensa crisis donde ahora habitamos.

Los teóricos exigen que antes de sentarse a negociar se tenga absoluto conocimiento de quién es nuestro oponente. Un dato: sus antecedentes. Se supone negociarán Gobierno y oposición. Dudas: ¿Cuál oposición? Porque esta no existe como bloque.

Actualmente no poseen un frente único. Son islas, cuya cohesión política e ideológica es inexistente. Tanto que Henrique Capriles declaró: “La oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe”.

Además, el que tienen como cabeza, “reconocida por 50 países + Trump”, ha logrado que estos puntales se hayan desinflado. Y, peor, quien empujó al “autonombrado” tampoco tiene ningún poder real. Es más, los partidos que en Venezuela se favorecieron con sus indecentes “ayudas”, tampoco lo respaldan.

Lo más grave no es la oposición del país la que realmente puede negociar lo que exigimos. Ejemplo, sanciones, medidas coercitivas, reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional, devolución de cuentas bancarias “robadas” a Pdvsa y al Banco Central de Venezuela.

Son “poder negociador” de su patrón Biden y un Estado cuyas esencias vienen de las cenizas de una filosofía que en 1826 plasmó la doctrina Monroe. Viscosidad que aún los alimenta y hace difícil negociar con esos espíritus racistas. Mantienen que la doctrina Monroe los consagra como dueños de un “destino manifiesto”. “Nosotros sentimos la mano de Dios sobre nosotros…” “Esa gente del Sur no sabe cómo ser libre y nunca lo sabrá hasta que sea educada por la democracia americana, por la cual el amo gobernará sobre ellos hasta que un día ellos aprendan cómo gobernarse solos”.

Otra barbaridad. El senador Albert Brown de Mississippi, en 1858, consideraba -que según Monroe- : “Si queremos a América Central, la forma más barata y rápida es ir y tomarla, y si Francia o Inglaterra interfieren, les leeremos la doctrina Monroe y punto”.

Esta atrocidad de hace 200 años fue resucitada el 26-S 2018, por Trump en un discurso ante la ONU.

Esta es ayuda memoria para pulsar con qué clase de entidades nos la veremos en la Negociación México 21, mas una oposición vacía de poderes reales.