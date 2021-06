Nixon nos visitó en 1958

Lo mandó el presidente de Estados Unidos, Eisenhower. Nixon era vicepresidente. Vino después de visitar otros países. En particular, a Venezuela lo enviaron para constatar el escenario existente aquí después de la caída de Pérez Jiménez.

Pudo observar la situación política venezolana de primera mano. La conciencia antimperialista había crecido a niveles que él no podía sospechar antes de verse cara a cara con nuestro pueblo. La oportunidad se presentó pues él debía asistir al Panteón Nacional para realizar una ofrenda floral ante la tumba de nuestro libertador. Esto se conoció ampliamente. Los estudiantes organizamos una marcha antimperialista a la que se incorporó el pueblo, la marcha rodeó el Panteón para impedir la entrada de Nixon y su ramo de flores. Se presentó un pelotón de soldados, intentó repartir culatazos, lo rechazamos. Tomamos la corona de flores la lanzamos por los aires y el pelotón comprendió que lo mejor que podía hacer era retirarse. Entre tanto, varias naves de guerra se habían instalado frente a nuestras costas prestas para invadir y rescatar a Nixon. Una mala apreciación, pues a él no lo iba agredir nadie. Habíamos decidido no hacerlo. Finalmente, él optó por regresar a EEUU. No han podido profanar esa tumba.

Parece que el imperio logró captar una intuición del pueblo sobre el significado del 23 de enero como un eventual período de democracia participativa y protagónica. Luego, la gente comprendió a quien enfrentaba,

No estoy seguro de que las fuerzas de izquierda hayan percibido bien ese proceso. La manera como ella procedió hace pensar que no apreció bien la situación. Estos temas tienen mayor amplitud en mi libro, Puntofijismo y 23 de Enero de 1958. La Rebelión como Proceso, publicado en 2020.

“El 23 de enero de 1958 se perfila un poderoso auge popular que se transforma en democracia directa. A eso fue enviado Betancourt, a enfrentar ese proceso con una feroz política anticomunista y represiva. No solo contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y sus militantes, sino contra todo el que tuviera ideas y sentimientos patrios, contra todo el que quisiera una patria soberana” (pág. 93). Por qué este auge no se transformó en lucha por el poder, principalmente porque el PCV decidió no radicalizar las luchas y la derecha logró centrarlas en el llamado a elecciones.