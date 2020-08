No las dejemos decaer más

Conocedores de nuestro agro e industria coinciden en que estas áreas podrían recuperarse relativamente rápido, incluso en un plazo de tres o cuatro años. Desde luego, admiten que hoy enfrentan obstáculos graves como las fallas en los servicios y la carencia de financiamiento. Y piensan que se requieren acuerdos políticos y económicos para lograr avanzar. Pero las instalaciones están allí, hay personal preparado y se puede capacitar más, se posee experticia y se dispone de la generosidad de los suelos y el clima.

Publicidad

Comparado con el de las empresas, el caso de las universidades públicas luce mucho más difícil. Hoy se precipitan por una pendiente de decadencia hacia un destino dañino para ellas y el país. El presupuesto nacional se encogió enormemente y estas instituciones no reciben suficientes recursos. Ante los sueldos muy bajos, migran a otros países o a otras labores muchos valiosos profesores y profesoras. También se descuidan líneas de investigación, decaen las publicaciones, se vacían muchas aulas y, en medio de esta situación, lo que crece es el vandalismo. En verdad, no sé si en las universidades públicas no autónomas las condiciones sean mejores. Pero las autónomas se están deteriorando demasiado.

Y una universidad no se recupera tan rápido como una finca o una fábrica: lograrlo puede costar décadas de esfuerzo. Son urgentes los convenios políticos que nos permitan destrabar nudos de esta malla donde estamos atrapados como país, y así poder mejorar nuestros ingresos públicos. Al mismo tiempo, importa actuar en medio de las dificultades. En las universidades queda todavía mucho conocimiento y saber hacer que se puede aprovechar. El Gobierno busca soluciones tecnológicas propias para sustituir importaciones y reparar instalaciones y equipos dañados: allí podría encontrar respuestas. Lo mismo en capacitación de trabajadores, gracias a cursos cortos y diplomados. Desde nuestras universidades pueden ofertarse nuevos postgrados a estudiantes de América Latina y el Caribe. Todas estas actividades implican ingresos adicionales. Por otra parte, acuerdos con universidades de la región, como las de México y Argentina, pueden permitir a nuestros investigadores colaborar en equipos de calidad y ser más productivos.

Publicidad

@auroralacueva