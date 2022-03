Durante la reunión de directores ejecutivos de la “Mesa Redonda de Negocios” realizada en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que se acerca un “nuevo orden mundial”, acelerado por el actual escenario de “caos” internacional. En el encuentro con los empresarios, afirmó que Estados Unidos debe “liderarlo”, por la vía de “unir al resto del mundo libre”.

Decía Biden: “Creo que esto (el caos internacional) presenta algunas oportunidades importantes para hacer algunos cambios reales. Ya saben, estamos en un punto de inflexión en la Economía Mundial Liberal. Como uno de mis principales militares dijo en una reunión de seguridad el otro día, 60 millones de personas murieron entre 1900 y 1946 y desde entonces establecimos un nuevo orden mundial”.

Pese a sus conocidas dificultades con fechas y discursos, el señor Biden demostraba estar consciente de un hecho histórico: Los millones de muertos y la destrucción de los países con las mayores economías del mundo (Alemania, Japón, Gran Bretaña, Francia) durante la Primera y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, fueron la base sobre la que Estados Unidos se convirtió en la potencia líder del mundo capitalista.

El capitalismo sufrió en la primera mitad del siglo XX lo que suele llamarse una “crisis de crecimiento”: No podía acumularse más capital porque los mercados se agotaban. La guerra resolvió esa crisis y permitió dos décadas y media de crecimiento capitalista. La crisis hoy es evidente en todos los órdenes, el capital financiero es varias veces mayor que la economía real, una burbuja de la que no ha podido escapar. Ante esa convulsión apuestan de nuevo a la guerra, aunque esta vez exista el riesgo de una confrontación nuclear que comprometería la vida en todo el planeta. Por eso no instigan solo en Ucrania, sino también hacen preparativos militares cerca de China.

El eufemismo del “mundo libre” lo usa en lugar de “occidente”, porque incluye a los consorcios japoneses y coreanos del sur; a veces se estira más, hasta incluir a los socios de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Esos son socios y no siervos como la oligarquía colombiana, no en balde Aramco, la compañía petrolera de la familia real saudita, es una de las mayores empresas del mundo junto a Apple, Google y Microsoft.