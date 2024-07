Omisión dolosa de fiscales

En la legislación penal venezolana existe un delito que solo pueden cometerlo los fiscales o representantes del Ministerio Público. A esta conducta punible se le denomina omisión dolosa y está relacionada con los delitos de corrupción. Se trata de un delito contra la aplicación de la Ley contra la Corrupción. Aparece en el artículo 93 de la referida norma donde se condena con pena de prisión a los fiscales que dolosamente no interpongan los recursos legales, o no ejerzan las acciones penales o civiles a que están obligados por la ley, o no promuevan las diligencias para esclarecer la verdad o para la rectitud de los procedimientos y el cumplimiento de los lapsos procesales.

Es un delito de infracción de deber y no es extraña su perpetración en ese mundo de la justicia requirente del Ministerio Público. Por supuesto, cuando esto sucede, el fiscal autor del delito se aparta del principio de probidad que los obliga a actuar con honradez, rectitud e integridad y, por consecuencia, viola su deber funcional, se parcializa hacia una de las partes en perjuicio de la otra, omitiendo actos de sus funciones.

Muchos lo hacen por dinero y se convierten en corruptos. El mismo fiscal general los ha denunciado públicamente y algunos están enjuiciados. Esa omisión dolosa que comete un fiscal se explica mediante un “no hacer” típico que provoca una equivalencia entre esa omisión y la causación del resultado, con sus efectos dañosos.

El fiscal sabe que con su omisión o su “no hacer”, se produce un resultado que él lo quiere y que ha podido evitarlo. En doctrina se ha dicho que el delito de omisión es siempre, estructuralmente, un delito que consiste en la infracción de un deber, pero no de un deber social o moral, sino de un deber jurídico.

Pues bien, en este delito el autor o fiscal viola un deber de mandato que no es otro que interponer los recursos legales, ejercer las acciones y promover diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad y cumplimientos de lapsos procesales, entre otras cosas. En fin, cuando usted observa que un fiscal silencia un expediente, o no realiza ninguna diligencia de investigación, o no apela ni ejerce ningún recurso, o deja pasar los lapsos procesales o no los cumple, es posible que esté cometiendo el delito de omisión dolosa en perjuicio de un inocente. Es decir, lo hace con dolo: saber y querer.