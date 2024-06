Páez y la Revolución de las Reformas

Poco tiempo después de disolverse la unión colombiana e iniciar Venezuela su vida como República comenzó un movimiento que fracturó a la élite que hasta entonces había dirigido el país. Esta rebelión es conocida por la historiografía como la Revolución de las Reformas, cuyo líder era el general Santiago Mariño. Los reformistas formaban parte de la élite agraria que venía enfrentada a la clase comercial por el control del Estado. Sus miembros eran militares que habían participado en la independencia (Mariño, Monagas, Ibarra, Briceño Méndez, Pedro Carujo, Perú de la Croix, Silva) y también civiles. Fue una mezcolanza entre bolivarianos y anti bolivarianos unidos en un programa conservador que pretendía la federación, el fuero militar, la religión católica como credo de Estado y la pretensión de que los cargos públicos recayesen en los hacedores de la emancipación.

No aceptaban en la presidencia al doctor José María Vargas no solo su condición de civil ni por haber logrado un mando que poco le atraía en comicios no del todo trasparentes, sino porque no peleó durante la guerra. Esta condición ─sin valer las otras cualidades del probo médico─ le hizo caer en la falsa posición de advenedizo y favorecedor de los “agiotistas”, adversarios en lo económico de los dueños de tierras.

Páez, comprometido con la idea de dejar a los civiles las riendas de la administración, se había retirado a su hato San Pablo. Vargas, que no era político, comenzó a tener tropiezos con el Congreso en paralelo que los partidarios del derrotado candidato Mariño pedían cambios. El panorama estaba servido. El 8 de julio de 1835 los reformistas con ayuda del batallón Anzoátegui tomaron el poder en Caracas. Vargas fue apresado y mandado al exilio en Saint Thomas.

El movimiento tuvo apoyo en Cumaná, Maracaibo y otros lugares. Sin embargo, Páez se colocó del lado de las autoridades depuestas, de la Constitución y de las leyes. Restituyó a Vargas, enfrentó a los rebeldes como jefe del Ejército Constitucional (compuesto de 8.834 soldados y 12 naves), pactó la paz con Monagas en Pirital, en Maracaibo con Faría y combatió a Carujo en Puerto Cabello. Fue así como triunfó la legalidad contra la anarquía a pesar de que Vargas renunciaría en abril de 1836. Pero esa es otra historia.