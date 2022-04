Palabras del ex embajador

Hace tiempo que tenía como tarea pendiente buscar la fuente precisa y completa de una declaración del ex-embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield. Fue fácil de conseguir, fueron publicadas por la Voz de América, en octubre de 2018.

Habría que aclarar que esa Voz de América es un multimedio del gobierno estadounidense. Es decir, refleja una posición oficial de aquel gobierno y no tiene pues, ninguna sospecha de chavismo.

Las declaraciones en cuestión son claras (el funcionario habla bien el castellano aunque con un marcado acento norteamericano): “… en este momento, quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un período de sufrimiento mayor, por un período de meses o quizás años…”

Quienes dudan del bloqueo como causa mayor de la crisis económica, creo que son tan buenas personas que no les cabe en la cabeza que alguien -a quien pueden haber considerado su amigo- les recete años de un “mayor sufrimiento”, puede que crean que fue un desliz… pero no hay duda de que el señor Brownfield sabía lo que decía, no improvisaba: “Pdvsa en este momento es la única empresa en toda Venezuela que produce divisas, que produce ingresos para el pueblo venezolano… Y si vamos a sancionar a Pdvsa, que afecta su capacidad de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela…”

El señor Trump impuso el descaro como estilo, el desenfado para exhibir su poder y falta de escrúpulos para presumir del daño que infringen o pudieran infringir a otros. Pero la cosa es vieja, “haremos chirriar la economía chilena” habrían conversado Kissinger y Nixon en 1970, entonces la conversación era en privado. Biden usa Twitter y el 24 de febrero escribió: “Hoy estoy autorizando sanciones adicionales y fuertes… Esto impondrá costos severos a la economía rusa, inmediatamente y en el largo plazo”. Y reafirmaba: “Limitaremos la capacidad de Rusia para ser parte de la economía global. Atrofiaremos sus capacidades… Deterioraremos su capacidad para competir en la economía de alta tecnología del siglo XXI”.

Actualmente están en las listas de países “sancionados” por la Oficina Estadounidense de Control de Activos (Ofac, por sus siglas en inglés) más de treinta estados soberanos.