Petro: ¿revolucionario o reformista?

Definitivamente que el tema político del momento es el triunfo electoral de Gustavo Petro el domingo 19 de junio del 2022. Los comentarios políticos abundan por toda una multiplicidad de tonalidades interpretativas, que transitan por caminos reflexivos que van desde la incertidumbre a la confusión, preocupación y esperanza sobre las posibles situaciones que se le puedan presentar a un presidente electo con pensamiento político diferente a la tradición derechista de los últimos 200 años de historia republicana, en la que todos tuvieron como su gran referente ético–político al gran anti bolivariano, Francisco de Paula Santander. Y la gente se hace algunas preguntas: ¿Qué tan diferente es o será Gustavo Petro como presidente de Colombia en comparación con los anteriores Presidentes? ¿No será que Gustavo Petro dejó de ser revolucionario y actualmente es un reformista?

A.- Hay un primer indicador político y es analizar los discursos políticos, los debates y las entrevistas dadas por Gustavo Petro durante la campaña electoral, en que el uso de “un lenguaje revolucionario” estuvo totalmente oculto. Palabras como: revolución, so

cialismo, justicia social, lucha de clases y otras que son propias de un político de izquierda, estratégicamente no aparecieron en el verbo del candidato presidencial que ganó las elecciones. Más bien decía que no se iba a meter con las riquezas de los sectores más poderosos de la nación colombiana, ni expropiaciones, ni nacionalizaciones, así como tampoco habló sobre las bases militares estadounidenses y la membresía de su país en la Otan.

B.- Si la oligarquía colombiana considerara a Gustavo Petro como un peligroso revolucionario, ¿lo hubiesen dejado ganar las elecciones presidenciales? ¿Van a dejar a que se juramente el 7 de agosto? ¿Habrá un golpe de Estado? El mundo progresista y de izquierda reflexiona sobre éstas incógnitas políticas con gran preocupación, esperando que se respete la voluntad general de las y los electores colombianos, así como la libre autodeterminación de los pueblos…y que una derecha política intolerante, no impida el aparente nuevo rumbo político en Colombia…

Hay quienes piensan que a Gustavo Petro sí lo van a dejar gobernar porque ya no es de izquierda.