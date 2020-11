La elección presidencial de Estados Unidos refleja el cuadro de la crisis política y social que vive la principal potencia de Occidente. Aun cuando el demócrata Joe Biden ganó la contienda electoral, esta victoria se dio a partir de resultados numéricamente muy reñidos. La histórica división bipartidista se ha visto agudizada por un elemento particular introducido por el fenómeno político llamado Donald Trump: la polarización.

La irrupción del magnate neoyorquino en la política gringa deja una marca que está lejos de desvanecerse con su derrota electoral. En un trabajo de periodismo de datos publicado en el diario El País, titulado Los datos de la América de Trump, se revela lo siguiente: “Los condados donde consiguió la victoria el candidato republicano son más rurales y más blancos, tienen ingresos más bajos, menos universitarios y más trabajadores de la industria, la construcción o el campo”.

La batalla de las élites partidistas, representantes de distintas facciones del capital norteamericano, ha hecho eclosionar el conflicto social subyacente y, precisamente, sobre este conflicto se erigió el discurso político de Donald Trump, que aprovechó el malestar popular producido por el capitalismo financiero. “Los republicanos tienen más éxito donde se combinan el componente rural, la raza blanca, los ingresos modestos con los trabajos manuales. La fractura, cada vez más definida, caracteriza los lugares donde los mensajes de Trump son más populares, marcando también el presente y posible futuro del Partido Republicano”.

Mientras buena parte del voto de Biden fue motorizado por un “sentimiento anti Trump”, el apoyo de este último se sostiene en condiciones materiales con un marcado signo de clase. Esto hace que la política se vea obligada a montarse sobre los asuntos de la gente, es decir, que se repolarice. Este podría ser el aporte histórico de Trump.

En este sentido, me parece que el planteamiento de Reinaldo Iturriza en su artículo La lógica de las tres minorías (y en otros textos), demuestra su aplicación no sólo en Venezuela sino incluso en la propia capital del imperio: “Repolarizar el conflicto político significa que éste vuelva a expresar los intereses, anhelos y aspiraciones de las mayorías populares, y no simplemente los intereses de líneas de fuerza minoritarias a lo interno de las dos grandes fuerzas históricas”.

