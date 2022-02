Política en la pecera

Esta nota es la segunda parte de una reflexión sobre las redes sociales y su impacto en nuestra vida social. En particular, hemos dicho que estos nuevos espacios han sido potenciados por la pandemia en curso y se ha resaltado de estos, la lógica de pecera, donde parece sumergirse parte de la población, minimizando lo privado, y no en pocos casos se aspira la monetarización de los contenidos compartidos. Estos y otros rasgos están generando cambios significativos en nuestra idea y dinámica de comunidad, así como en otras nociones; lo cual parece estar siendo poco observado desde las ciencias sociales en nuestro país, en particular desde una perspectiva emancipadora.

¿Cómo hacer política en este escenario con estos y otros rasgos?. Un escenario, al que hay que agregarle el monopolio de la gestión de contenidos, por partes de empresas que pretenden y de hecho superan los controles de los Estado Nacionales.

La política como la conocíamos se basa en el contacto humano, cara a cara, aunque ciertamente en las últimas décadas ha tenido cada vez más participación medios como la televisión, la radio y la prensa escrita. En la dinámica política se busca la influencia del discurso en las maneras de pensar y de tomar de decisiones en las personas. Ahora mismo los mensajes se encuentran en las plataformas y son ordenados por algoritmos que responden a intereses no desvelados, pero que seguro estamos, no están vinculados al bien común.

Observamos que muchas personas en el ámbito político comienzan a debutar y afinar sus participaciones en las distintas plataformas, y de estos no pocos contratan los servicios que estas ofrecen estas empresas, con el propósito de llegar efectivamente a su público objetivo. De tal manera, que tenemos una versión actualizada del márquetin político. Y aparece un político o una política, que cree, que ser “influencer” es suficiente.

¿Se puede abandonar la calle?, ¿Se puede hacer política sólo desde las redes?. En el caso venezolano me parece que no, es decir que las decisiones van a estar determinadas por el trabajo de calle, cara a cara y sobre todo por estructuras de organización, con la influencia de las redes sociales. Es así que vamos hacia una dinámica híbrida, en la que ninguna de las dos cosas funciona por sí misma.