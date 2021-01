Por un nuevo humanismo

Siglo XXI. Año ’21. Venezuela, un discreto, pero activo rincón del mundo en el continente. Los nuevos servidores del país en el Parlamento se preparan a asumir unas responsabilidades fresquecitas. Viajando entre un humanismo perfectamente laico (un “humanismo laico y profano en su tremenda estatura”, decía el papa Pablo VI el día de conclusión del concilio Vaticano II), y un “humanismo cristiano”, “tremendamente solicitado, él también, por un desplazamiento importante de fuerzas. Miremos, hoy, cómo se van acumulando progresivamente poderes nuevos e inquietantes. Entre Estados Unidas y viejos países de la supuesta Unión Europea, se va alzándose una pantalla de fascismos que no dudan en identificarse como frente nuevo de “anti-humanismos” o, inclusive, de “post-humanismos”.

Frente a este desafío nuevo, carecemos de una filosofía (y también de una teología) del mundo. Es decir, necesitamos el concurso de reflexiones alimentadas por una historia de vicisitudes de larga vida en veinticinco siglos. Miren cómo se van tomando decisiones vitales sobre situaciones capitales del mundo, prescindiendo de un análisis de fondo sobre situaciones que requieren un trabajo renovado de reflexión.

A título de modelo, quiero citar un texto filosófico, de tendencia cristiana, en una época privilegiada, entre dos corrientes filosóficas, a fines del siglo II cristiano. La “Carta a Diogneto”, anónima, no tiene nombre de autor ni de receptor. “Los cristianos, dice, no se distinguen de los demás hombres, ni por su tierra ni por su habla ni por sus costumbres. Habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y género de vida, a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conducta, admirable, y por confesión de todos, sorprendente (…). Toman parte en todo como ciudadanos, y todo lo soportan como extranjeros (…). Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, tierra extraña (…). Se casan como todos; como todos engendran hijos; pero no exponen los que les nacen. Ponen mesa común, pero no lecho (…). Para decirlo en dos palabras, lo que es el alma en el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo”.

Haremos la próxima vez un breve comentario a ese texto excepcional.

Sacerdote de Petare.