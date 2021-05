Precios, producción e indexación salarial

El planteamiento es sencillo. La capacidad de producción ociosa en el país ronda el 80%, de manera que, si el BCV incrementa la emisión de dinero para elevar los salarios, habrá una mayor demanda que requerirá más oferta de bienes y servicios, la cual será generada por empresarios atraídos por la idea de realizar inversiones tras percibir el aumento del poder adquisitivo de la población.

Tony Boza, Juan Carlos Valdez, Arles Gómez y Omar Muñoz, en la propuesta “Plan Estratégico para Indexar la Economía”, presentada ante la Asamblea Nacional, advierten que “En rigor, no toda inyección de liquidez produce inflación, solo aquella que, en situación de equilibrio, rompe ese equilibrio y coloca a la demanda por encima de la oferta (con una oferta inelástica, es decir, que no puede ampliarse por limitaciones estructurales), que no aplica en todos los casos, por ejemplo, cuando no están en pleno uso todos los factores de producción: empleo, capacidad instalada, financiamiento, entre otros. Aquí, una inyección de liquidez puede conducir simplemente a un incremento de la oferta, es decir, de la producción”.

En las primeras líneas afirman que “solo aquella inyección de liquidez monetaria que rompe con un estado de equilibrio y coloca la demanda por encima de una oferta inelástica, con limitaciones estructurales, produce inflación”. Obviamente nuestra economía no está en estado de equilibrio. La propuesta supone que la capacidad ociosa de las empresas se reactivará con el aumento de la demanda provocada por el alza de la masa monetaria y esto incrementará la oferta de bienes y servicios. Debieron incluir las experiencias habidas durante la Cuarta República, cuando las emisiones de bolívares, en vez de ser invertidos, buena parte fue a presionar al tipo de cambio y muchos empresarios sacaron los dólares del país, causando la inflación que precisamente hoy la emisión de dinero afirma que no va a producir.

Y tomo como ejemplo la Cuarta República, pues una de las frases harto repetidas por los voceros empresariales es crear confianza para que haya inversiones. Eso lo repetían en aquella época a cada instante. Hoy hay empresarios que se atreven. Pero presumir que existe y habrá suficiente confianza para reducir de manera sustancial la capacidad ociosa de sus empresas, en medio del ilegal y criminal bloqueo, por solo nombrar el principal factor, abre un margen de dudas difícil de despejar.

Además, el estímulo de la masa monetaria corre el riesgo de debilitarse ante un aparato industrial frágil y desarticulado, dependiente para su funcionamiento de la importación de muchas de sus partes, realidad que exige la revisión permanente del sistema de aranceles y permisos para evitar la competencia desleal de los productos importados, aprecia el economista Marcial Arenas.

Para los autores, la emisión de dinero se justifica por la necesidad de acoplar los salarios al petro, unidad monetaria que se ajustará acorde a las variaciones de los precios de las materias primas que lo respaldan: petróleo, oro. Cada vez que suban los precios de estas materias primas, subirá el petro y se incrementará el salario. Sin viceversa, pues una vez fijado por principio constitucional, el monto del sueldo no puede retroceder. Proponen fijar en una primera el salario mínimo en un petro, actualmente alrededor de 55 dólares.

Un asunto aun no aclarado es que al anclar el valor del petro a las materias primas negociadas cual commodities en Wall Street, su precio está sujeto a los vaivenes de los mercados financieros y especulativos internacionales, y no necesariamente responden a la realidad económica del país. Un alza del petro implicaría un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, que podría no verse necesariamente compensado con un incremento de la oferta de bienes y servicios a consumir, más cuando el bloqueo impide y eleva los costos de las importaciones. Añádase que, si ocurre una tranca en el canal de Suez, sube el petróleo y con él el petro, habrá alza del salario que no hallará la oferta que comprar. Son los llamados shock externos. Las divisas que ingresan hechas bolívares podrían optar por presionar al tipo de cambio y generar más inflación.

En otro aparte, y como antesala, los autores señalan que “La indexación surge en todas las sociedades que experimentan procesos hiperinflacionarios, al principio como una respuesta espontánea, luego la indexación se manifiesta en procesos más formales, como normas y contratos con soporte legal”.

De inmediato alertan: “El problema fundamental es que esta indexación se produce de forma desigual y desincronizada, no involucra a todos los valores de la economía, ni en las mismas proporciones y ritmos”.

Si el problema fundamental de la indexación es cuando “se produce de manera desigual y desincronizada, ni en las mismas proporciones y ritmos”, la pregunta es por qué entonces proponen que se aplique solo a las cuentas y trabajadores del Estado.

En otro aparte afirman que la indexación, “al corregir todas las cuentas del Estado, según las variaciones porcentuales del índice de inflación, se estaría anulando el efecto que ocasiona la manipulación cambiaria, en vista que la inflación es el comportamiento resultante de la manipulación cambiaria…”.

Boza en particular plantea que “la inflación es de costos, por el lado de la oferta, producto de la manipulación cambiaria…”.

Si la inflación es de costos, causada por el lado de la oferta, producto y resultante de la manipulación cambiaria, con la indexación los autores proponen anular sus efectos, los cuales son provocados a su vez por la misma manipulación cambiaria. Es decir, el uso del dólar paralelo como arma contra la economía y su consustancial inflación inducida sería anulado con la indexación de las cuentas y salarios de los trabajadores del Estado.

La tesis de la expansión monetaria de los autores va a contravía de la sostenida en cada uno de sus programas por Max Keiser y Stancy Herbert, en Keiser Report, quienes acusan, por ella, a los bancos centrales de crear inflación, desigualdad social, generar desempleo, pérdida del poder adquisitivo. Quizás haya diferencias sustanciales entre la expansión monetaria en EEUU y la realizada en el resto de los países.