Puentes anticambio climático

Hoy día el clima debe ser el principal depositario de nuestras oraciones-acciones para salvar al planeta, por el camino de combatir el cambio climático para lo cual necesitamos puentes, caminos para encontrarnos y unirnos.

Según los informes de los expertos de la ONU: “Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios.” “El cambio climático ya afecta de múltiples maneras a todas las regiones de la Tierra.” No es una maniobra del imperio. El cambio climático es real.

Esta lucha requiere una cabal comprensión sobre ecología. La defino así: el conjunto de relaciones e interrelaciones existentes en el planeta Tierra y el universo en las que participamos nosotros y hablamos de las relaciones entre espíritu, mente, cuerpo y naturaleza y en general, creemos que en este planeta y el universo, todo está vivo, es decir, la vida está mucho más allá de la visión antropocéntrica del mundo, lo que genera una visión donde el eje transversal es la vida, toda la vida, una vida en la que espíritu y materia no son objetos separados. Están íntimamente entrelazados. Una concepción que se fundamenta en la interdependencia y las interrelaciones entre todas las formas de vida que se manifiestan en el planeta.

No estamos hablando de un determinado órgano que se enferma. Se enferma nuestro espíritu y el conjunto de interrelaciones, espirituales, mentales y físicas que nos constituyen. La sanación es interdependiente y global, no unilateral.

Las organizaciones que vienen teniendo éxito en la organización y movilización de la población tienen enfrente la lucha contra el cambio climático. Uno de los países que la ha saboteado es EEUU, que no sea Trump el presidente, no cambia las cosas. La cúpula capitalista mundial es la que gobierna el mundo y es ella la que se ha venido oponiendo a la lucha radical contra el cambio climático.

El planeta está enfermo y los que lo integramos experimentamos en formas diversas las insalubridades. Enfrentarlas supone usar todos los recursos sanatorios, incluidos los orientados hacia el planeta, la naturaleza, las almas… Plantear el cómo es la tarea pendiente.