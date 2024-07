¿Qué pasará con “Doña Violencia” y Capriles Radonski si se pierde Citgo?

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- Demonio disfrazado de mujer… Hay un detalle que observo constantemente en la dupla macabra de “Doña Violencia” y su candidato tapa. El misógino es un asesino comprobado de la CIA, implicado en el homicidio de cuatro monjitas y otros religiosos en El Salvador durante los años 80, sin embargo, le tiene terror a esa señora. He visto videos donde este homicida habla y la mira insistentemente con pavor, para observarle su reacción, como viendo si lo que está diciendo ella lo aprueba o no. “Doña Violencia” es un diablo disfrazado de mujer. Y me disculpan las damas de nobles sentimientos, pero esa señora ha cometido cualquier crimen, ha demostrado ser capaz de lo peor, intentando llegar a Miraflores. Por eso, nunca será presidenta.

2.- Magalli Meda… Es lamentable cómo estos y estas golpistas de la oposición terrorista, llevan jóvenes de Vente Venezuela, Voluntad Popular o Primero Justicia, al “matadero” político; les están truncando el futuro. Aunque eso no es nada nuevo. Recordemos que “Doña Violencia”, en las guarimbas de Leopoldo López, contrataba a muchachos que podían ser sus hijos, para que emprendieran el desorden, la anarquía, y después les cancelaba con droga y licor.

Y, actualmente, la señora Magalli Meda realiza ese papel. Engaña a la gente diciéndole que el candidato de la CIA saldrá victorioso, y algunos jóvenes caen en su trampa y se prestan para estructurar los comanditos que arma “Doña Violencia”, con el fin de iniciar las guarimbas después que el CNE dé los resultados. Y van presos como unos estúpidos, porque, difícilmente, la oposición terrorista da un paso en falso y que no lo sepan los cuerpos de inteligencia del estado.

3.- Poderes sobrenaturales… Sabemos que la derecha extremista va a perder. Sobre eso no hay dudas, pero desearía tener una bola de cristal o algún poder sobrenatural, para jugar con la perversión de esos bandidos. Y es que, si en campaña son capaces de cualquier marramuncia, de las artimañas más impensables entre ellos mismos, sería interesante verlos cómo se comportarían con el misógino ganando las elecciones. ¿Cómo harían para desenredar toda esa maraña donde están envueltos? Mentiras, pactos, promesas, divisiones, puñaladas traperas.

Por ejemplo, ¿“El Tigre” Eduardo Fernández o Ramón Guillermo Aveledo, permitirían que el oficial de la CIA le entregue la presidencia a “Doña Violencia”, como tienen acordado? ¿Apoyarían al filósofo Manuel Rosales para la gobernación del Zulia, o seguirán con el plan golpista de Vente Venezuela con un gobernador propio? ¿Cómo reaccionaría esa señora si le dicen que no le van a entregar ninguna presidencia, con las ganas que le tiene a la silla de Miraflores? ¿A quién apoyarían los gringos que son sus amos?, en fin.

4.- Análisis maliciosos… En esta guerra que nos declararon los gringos y sus países satélites, con el apoyo de los violentos en Venezuela, debemos andar con pies de plomo. Hay enemigos que tienen mil caras. Y al usar la de buena gente, enmarañan a quien sea. Eso ocurre con el desfalco de Citgo.

A muchos les da por acusar a los hampones de Vente Venezuela, Voluntad Popular y Primero Justicia, pero también al Gobierno bolivariano, y eso para mí tiene los siguientes objetivos: a) Intentar quebrar la moral revolucionaria. b) Confundir al pueblo venezolano que está expectante ante semejante pillaje. c) Buscar que el Gobierno bolivariano paralice sus acciones de protestas sobre el abominable caso. d) Liberar de culpas a los verdaderos responsables.

Pierden el tiempo. Nada de eso será posible. Tenemos un Gobierno valiente con sobradas convicciones, que no se cansará de protestar ese deplorable despojo ni de luchar por lo que nos pertenece.

A nuestro complejo refinador, los “apellidos” se lo sirvieron en bandeja de plata a los estadounidenses. Fue una expoliación preconcebida. Urdida de antemano, donde los implicados van a echar el resto, para ganarse una comisión tan millonaria que les permita vivir sin trabajar ellos y sus hijos por el resto de sus vidas. Solamente, Miguel Henrique Otero, aspira a que le den 100 millones de dólares, dijo el vicepresidente del Psuv, en su programa Con El Mazo Dando 481.

5.- El doloroso saqueo… Cuando un venezolano o una venezolana ve la monstruosidad que los fascistas hicieron con Citgo, pareciera que les deshilacharan el alma. Arde. Duele hasta la última célula del cuerpo.

El diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que la subastaron, solo falta que se den las elecciones y, adicionó, que “Gerardo Blyde en vez de oponerse, lo único que dijo fue que esperen hasta agosto, debido a que ya están los sobres en Delaware”. Hay que barrerlos el 28J, meterles una paliza tal, que entierre políticamente a esos bandoleros.

6.- El riesgo de inversión… Con respecto al robo de Citgo, algunos expertos se han pronunciado para advertir la desgracia que significa invertir en los EEUU. No cuentan con seguridad jurídica. En el caso de nuestra compañía, apelaron a una maquinación jurídica llamada Alter Ego, en la que Crystallex quiere cobrarse con esa filial una supuesta deuda de la República, que le expropió la mina Las Cristinas por dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.

Comparto esos análisis, ningún inversionista estará seguro en los EEUU., sin embargo, hay un detalle que siempre me llama la atención en torno al servilismo norteamericano, en vista de que existen lacayos que le bajan la cabeza a los yanquis por negocios, por temor a su poderío imperial o por cualquier otra causa, pero también porque les encanta arrastrárseles.

A la mente me vienen estos dos ejemplos irrefutables: Irfaan Ali, de Guyana, y Javier Milei, de Argentina. Estos presidentes, no tengo duda de que han recibido dinero de los gringos, pero aparte de eso, se ve que los satisface, los llena de gozo postrarse rostro en tierra ante esos genocidas. Les sale del corazón ser reptiles de esos criminales.

7.- ¿Qué pasará con “Doña Violencia” y Capriles Radonski si se pierde Citgo? … El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, publicó en un posts: “La traición de venezolanos en EEUU va a terminar en el remate de CITGO a empresas privadas el próximo 15 de julio. Es un robo del imperio, pero lo que preocupa a los criminales es que ocurra antes de las elecciones “porque ayudaría a Maduro”. Así lo confiesan los enemigos de Venezuela y sus agentes locales”.

Días después, nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez, notificaba que el Gobierno Nacional y Petróleos de Venezuela (PDVSA), fueron excluidos de la venta judicial de esa empresa, además, se les impidió defender sus derechos ante los tribunales estadounidenses.

La situación, como era de esperarse, desató un polvorín por parte de los altos camaradas del Gobierno bolivariano, de los venezolanos y venezolanas que aman a nuestro país, y que siente fluir sangre patriota por las venas.

A través de redes, calles, paredes y radio bemba, condenaron esa terrible monstruosidad. Por cuanto, es una gigantesca monstruosidad, tomando en cuenta que esa vil celada la tendieron apátridas, que hicieron de la conspiración en Venezuela un lucrativo negocio en el que se mueven millones sobre millones de dólares.

Paralelamente, la canalla mediática, mediante sus influencers y periodistas prepagos, redoblaron el ataque en contra del presidente Nicolás Maduro, pretendiendo amortiguar el impacto que generó la noticia de esa expoliación, y librar de culpas a los responsables que actúan en conchupancia con los gringos, dado que, todo lo que esos bandidos hacen, lo ejecutan en complicidad con sus amos estadounidenses.

He aquí los principales responsables, nunca me cansaré de mencionarlos: Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, María Corina Machado (Doña Violencia), Henrique Capriles Radonski, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández, Manuel Rosales, Ramos Allup, entre otros bandidos

Ahora, la mayoría de estos hampones están fugitivos, y habría que pedirlos en extradición, cuestión que se ha hecho con algunos, la interrogante es ¿qué pasará con “Doña Violencia” y Capriles Radonski, si se pierde Citgo? Ambos se encuentran en el país y le hacen campaña al misógino oficial de la CIA.

De momento no tengo la respuesta, y a tal situación, simplemente puedo agregar, que el presidente Maduro dijo que deben pagar cárcel todos los responsables de ese asqueroso saqueo.