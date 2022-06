¿Qué quiere Zelenski?

Es ridícula la idea de que Zelenski está movido por un nacionalismo desorbitado. Porque los datos confiables que se traslucen de entre los nubarrones de falsificaciones no tienen sentido. Quien lucha por su patria no provoca las devastaciones que Zelenski deliberadamente procura, como el holocausto nuclear.

Mete cuentos inverosímiles y contradictorios, comete errores bestiales, como su empecinamiento en sanciones a Rusia que palmariamente están dañando a quienes las infligen. De eso sabemos harto en Venezuela. No que las llamadas “sanciones” no hagan daño, nos consta que sí, pero estas medidas coercitivas unilaterales e ilegales, mal llamadas sanciones, están dañando más a los “occidentales” que a Rusia. Es demasiado patente como para creer que no se están dando cuenta.

La clave de la bóveda está en que los dirigentes “occidentales” están en lo mismo que Zelenski. ¿Por qué? Ya va. Al final daré mi nada humilde opinión. Ya voy, no rempujen.

Zelenski opera mediante el viejo principio de bien absoluto vs mal absoluto, lo que conduce a dos histerias contrapuestas pero análogas en su estructura: fascismo vs estalinismo. Cuando eriges a un conjunto en bien absoluto todo lo demás es basura.

De ahí los genocidios porque hay pueblos enteros basura. Igual que la Inquisición, entre otras histerias. Así se genera otro viejo principio: el fin justifica los medios. Todo se vale, lo que Inacio de Loyola llamaba “todo modo para la mayor gloria de Dios”. Por eso la Iglesia rechaza lo que llama relativismo ético vs. fundamentalismo.

La humanidad tiene la mala maña, que parece congénita, de fundar estructuras satánicas vs. estructuras celestiales, lo que desata guerras de exterminio, como la que padecimos en América desde la llegada de Colón. Sigue sucediendo. El ejemplo más reciente es el Ecuador. O la masacre de Melilla, tan “bien resuelta”, según el chiquilicuatro Pedro Sánchez.

Zelenski está encargado de sacrificar a Ucrania para extinguir a Rusia. Por eso ejecuta todo modo para acabar con Rusia, lo que le manden y solo lo que le manden. Para eso se autoproclamó bien absoluto, quemó 100 millones de libros rusos y va a fracasar pero no le importa porque su objetivo es el caos suicida del Imperio.

