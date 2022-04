Reconstruir la educación

Desde el preescolar hasta el posgrado, todo el sistema educativo venezolano –especialmente el público- ha sido fuertemente afectado por la crisis que hemos vivido. Tal crisis parece estar cediendo, pero el daño que ha causado en nuestra educación resulta considerable.

Es verdad que todas las áreas de nuestra sociedad se han visto tocadas por la mortífera combinación de “sanciones” internacionales, errores gubernamentales, corrupción y pandemia. Pero, con todo, creemos que la recuperación de sectores como el comercio, la industria o incluso el agro puede ser más fácil y rápida que la de la educación. Ello por la complejidad y la fragilidad de la acción educativa. Necesitamos que el gobierno nacional planifique con cuidado, mirando hacia el futuro y sabiendo priorizar. Necesitamos que oiga a educadores y educadoras, estudiantes, familias, investigadoras e investigadores… Y que trate de trabajar intensamente para el bien de todas y todos, y junto a todas y todos, administrando con justicia los recursos todavía escasos.

Es importante partir de la evaluación transparente de la situación: ¿dónde nos encontramos?, ¿cuáles son los principales problemas? Hay que recoger bien los datos, darlos a conocer a la población y actuar a partir de ellos. Comprendemos que en el marco de las llamadas sanciones no se puede divulgar normalmente información clave sobre producción o comercialización de recursos petroleros o mineros, pero no se justifica el secretismo acerca de, por ejemplo, las condiciones de los locales educativos o el número de secciones sin profesores. Al contrario, estas son las cosas que el mundo debe conocer: impedirle a un país petrolero explotar su principal riqueza causa, no al gobierno sino a la población, daños terribles.

Los ingresos que el gobierno vaya logrando deben canalizarse de modo justo y oportuno a las áreas más necesarias, entre ellas la educativa. Hay mucho pendiente, pero debe dársele prioridad en el gasto público a lo más importante, que solo el Estado puede asumir a cabalidad. Y es el Estado quien debe garantizar el derecho de todas y todos a una educación de calidad. Los mejores equipos deben organizarse para ese esfuerzo, reforzándose con asesores externos donde sea útil. Lo que está en juego exige ir más allá de lo “normal”.

(@AuroraLacueva)