Reparar el daño es cuestión de convivencia  

Nosotros no podemos reembolsar la deuda porque no tenemos nada que pagar. No podemos reembolsar la deuda porque no somos responsables de ella. No podemos pagar la deuda porque, al contrario, nos deben la mayor riqueza que nunca podrán pagar, esto es, la deuda de sangre. Es nuestra sangre que ha sido derramada. Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso, 1987

Cuando una persona hiere a otra, el sentido común indica que esa persona debe disculparse y preferiblemente resarcir el daño que pudo haber hecho. Disculparse, compensar el daño y asegurar que no lo volverá a hacer. Parecen normas básicas de convivencia. Convivencia entre personas, pero también entre sectores de una sociedad y entre naciones enteras. La historia nos muestra que la convivencia no es lo común. Colonialismo y explotación han estado presentes, pero los causantes de los crímenes rara vez lo reconocen. La colonización de nuestro continente, a partir de 1492, es un ejemplo.

Los europeos invadieron, se apropiaron de tierras que no les pertenecían, asesinaron a millones de sus habitantes y sometieron a servidumbre al resto. Casi inmediatamente comenzó el secuestro de africanas y africanos, que fueron forzados a realizar trabajo esclavizado, una práctica que permitió obtener inmensas ganancias las cuales llevaron a la acumulación originaria, de la que habló Marx, y al desarrollo posterior del capitalismo.

Europa se convirtió en potencia dominante y el nivel de vida que tiene hoy es producto de las riquezas extraídas de manera violenta de estas tierras, de África y, posteriormente, del resto del mundo. Una verdadera rapiña a la que se unió luego EE. UU. Tienen, como decía el revolucionario Sankara, una deuda de sangre.

Pagar esa deuda es lo que se llama reparaciones y es un concepto al cual no son ajenos, aunque de manera cínica, los países colonizadores. Durante el siglo XIX, por ejemplo, Inglaterra provocó dos guerras en China conocidas como las guerras del opio. Básicamente, Inglaterra intentaba inundar de drogas a China para debilitar a su pueblo y, de paso, obtener beneficios económicos. Aun así, luego de las guerras, Inglaterra, el país agresor, ¡¡obligó a China a pagar “reparaciones”, por el equivalente a 736 millones de dólares de hoy, para cubrir los costos de la guerra!!

Otro caso, similar por lo indignante, es el pago que Francia obligó a realizar a Haití para compensar los daños que le causaba a Francia perder su colonia. Haití estuvo pagando una deuda, a todas luces ilegal, desde 1825 hasta 1947. En 2003, el entonces presidente Jean Bertrand Aristide exigió a Francia devolver a Haití 21 700 millones de dólares. Al año siguiente, fue depuesto por un golpe militar aupado por Francia y EE. UU.

Las reparaciones se conciben ahora como una cuestión de justicia y las exigencias por reparaciones de los pueblos que una vez fueron colonizados y esclavizados han venido generalizándose y entrando en las agendas políticas. Es un tema que requiere investigación y estudio. Estudio de las causas, características y consecuencias del crimen. Sobre la esclavitud en Venezuela, por ejemplo, existen interesantes materiales entre los que figuran los libros de Federico Brito Figueroa (El problema de la tierra y esclavos en la historia de Venezuela), Miguel Acosta Saignes (Los descendientes de africanos y la formación de la nacionalidad en Venezuela) y Jesús “Chucho” García (Afrodescendientes en América Latina y el Caribe). Entender lo que sucedió a millones de africanos y africanas y sus descendientes ayuda a organizar acciones para exigir y lograr reparaciones.

Venezuela es uno de los primeros países en reconocer las reparaciones como tema de política pública. Es en este marco que el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y el Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) vienen realizando el Segundo Seminario Internacional sobre Reparaciones de la Esclavitud y la Colonización. Se trata de un programa de formación que busca no solo reforzar conocimientos en torno a esta temática, sino promover y fortalecer redes y mecanismos para impulsar las reparaciones tanto internas como hacia el exterior. Desde Date con la ciencia, los invitamos y las invitamos a que vean las clases que son transmitidas, de manera gratuita, por el canal del Instituto Simón Bolívar (ISB_VE) en Youtube.

Con las reparaciones, no se trata de conseguir beneficios por algo que sucedió en el pasado y quedó allí. Eso que sucedió tuvo consecuencias que están aún presentes. Hablar de reparaciones es hablar de justicia. Justicia que merecen millones de personas y los descendientes y las descendientes de esas personas. Justicia necesaria para lograr una verdadera convivencia y un mundo de paz.