Salvar a la humanidad

Siempre me he preguntado qué habrá sentido Tsutomu Yamaguchi, aquel ingeniero japonés de 29 años, que llegó a la muy concurrida ciudad de Hiroshima, para hacer gestiones referidas a su trabajo, y, como todo el mundo, ignoraba que estaba a punto de experimentar lo que nadie nunca ha debido vivir, cuando a 500 metros de altura explotó Little Boy, una bomba hecha de uranio, cuyo poder de destrucción la humanidad entera conoció por primera vez. Aquel artefacto con nombre tan inocente, mató no menos de 90.000 personas en el momento de la explosión. 250.000 murieron en los 30 días siguientes. Hoy, aún nacen personas con defectos producto de la radiación. Yamaguchi se salvó porque se tiró en un pantano, y, cubierto de lodo, recibió la onda expansiva. El calor literalmente desintegró personas contra la pared y los dejó como si fueran un negativo de fotografía.

Como pudo, Yamaguchi, quemado en 70% del cuerpo, se fue caminando fuera de la ciudad en busca de ayuda. Caminó por tres días y a las 10:30 de la mañana estaba entrando a la ciudad de Nagasaki en busca de un hospital, cuando 32 minutos después, a 500 metros de altura, explotaba Fatman, una bomba hecha de plutonio, que, según las primeras cifras, mató 74.000 personas en el acto y unas 150.000 un mes después. “El lugar se convirtió en un mar de fuego. Era el infierno. Cuerpos quemados, voces pidiendo ayuda desde los edificios derrumbados, personas a quienes se les caían las entrañas…” le dijo a la BBC Sumiteru Taniguchi, una sobreviviente.

Yamaguchi recibía un segundo “castigo” nuclear, las quemaduras de su cuerpo eran dolorosas e insoportables. Fue atendido como a tantos miles de personas, y pudo recuperarse. Es la única persona reconocida oficialmente por el Gobierno japonés en haber sobrevivido ambos acontecimientos. Murió en 2010 a los 93 años de edad de cáncer de estómago. Él veía su terrible experiencia como un destino y un “camino sembrado por Dios”.

Lo vivido en Hiroshima y Nagasaki debería ser contado en todo el mundo, todos los días del mundo; y, además, exhibir los videos -que los hay por miles- del horror que produce un arma atómica. Y, además, dejar en claro que uno solo de los misiles que posee cualquier potencia nuclear hoy tiene una capacidad destructiva mil veces mayor que Little Boy o Fatman. Las escuelas deberían tener un especialista cuya única tarea sea enseñar esta tragedia a las generaciones futuras. Es la única forma de sacar el espíritu belicista que tenemos por dentro. Y creo que la única forma de salvar a la humanidad.