Semiótica del poder

Sin signos no hay poder. Lo descubrió y lo dijo Luis XIV, el rey más rey, mejorando lo presente. La vida de Luis era harto engorrosa: algo tan trivial como desvestirse implicaba una hilera de hidalgos, el de más alta privanza de su majestad le quitaba la pieza, que entregaba al segundo en favoritismo y este al tercero, hasta que llegaba al versallesco armario. Y así todo, comer, pasear. La reina alumbraba en público para que no hubiese duda del parentesco de la criatura. Para evitar una guerra civil de sucesión.

Una vez alguien le preguntó a Lucho por qué tanto rollo. El semiólogo explicó que con esas ceremonias todo el mundo sabía cuál era su escalafón en el poder.

Ese fastidio no es solo monárquico. La austeridad republicana también tiene rituales. Menos aparatosos pero ahí están. La vida diaria también. Prueba omitir el saludo

para que veas el desconcierto. Y no hablo de las relaciones amorosas.

El fallecimiento de Isabel II desencadenó un alboroto, desde los espacios del poder británico hasta las redes sociales que especulan sobre la naturaleza reptiliana de la soberana.

El nuevo rey está expuesto a miles de millones que escrutan sus gestos imperiosos ante sus servidores hasta su modo choreto de abotonarse. Nació para rey, un peso simbólico agobiante. No me imagino en esa tesitura. Me daría pudor que millardos me estuviesen escrutando al microscopio. La princesa Anna, de la película Vacaciones en Roma, se exasperó con tanto protocolo, se escapó de la corte y cogió calle.

¿Cómo murió Isabel? La realeza no muere como la plebe, no sé, supongo. Lo que sí sé, porque la machaca es planetaria, es cómo son las exequias. No vi las de mi abue-

la Eulalia, muerta a la prematura edad de 100 años, porque yo estaba estudiando en el extranjero. Por eso su deceso fue un desvanecimiento, como si se hubiera mudado. No la

vi morir ni sepultar. Como no viví el ritual ni la lloré, no murió. Por ahí debe andar.

Es lo que tiene la muerte de gente joven, de Aquiles Báez. Hay que apresurar el funeral y no sabemos cómo sentirlo. El ritual se trunca y no se completa.

Todo este aparato británico es para obras tan vulgares como robarnos el oro y la Guayana Esequiba, para no hablar de esa cueva de Alí Babá que llaman el Museo Británico.

