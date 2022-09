De muchacho recuerdo que escuché a mis padres y tíos comentar una noticia que, al parecer, fue una tragedia de la época. Por allá en 1968, un marido celópata, rascado, mató

y desmembró a su mujer. El hecho había ocurrido en El Valle, populosa comunidad caraqueña que jugó un importante papel durante El Caracazo de 1989 y el intento de golpe de 1992. Al parecer, los medios de comunicación de entonces hicieron un eco durante tres días. Hasta sicólogos y psiquiatras fueron consultados. Hubo programas de televisión sobre la agresión a la mujer; y, además, recuerdo claramente que cuando me levantaba para ir al liceo, allí estaba “Notirumbos, tin, tin, tin, el periódico impreso en la radio”, inevitable emisora de radio que mi padre escuchó por años.

Es tan común ver hoy informaciones de ese tipo, pero muchísimo más trágicas, que pareciera que nos acostumbramos a escucharlas. Mejor dicho, pareciera que no nos asombrara. “Cinco detenidos por quemar y asesinar a una mujer, incluidos un sobrino de 17 años”, “Detenido un hombre por asesinar a una niña de un año”, “Detenida una madre que dejó a su hijo de 16 meses solo y se fue a consumir droga, mientras el niño moría de hambre”.

Ya las causas no son un arrebato de celos, o una reacción de ira, incluso, un hecho accidental. Las causas de hoy son incluso más simples y al mismo tiempo más complejas. No tengo dudas de que la violación y la pedofilia existió siempre, pero incluso creo que hay un factor que las multiplica ahora, como es la droga y el alcohol. Una sociedad ociosa despreocupada por todo es pasto de cualquier aberración. Si no le interesa la historia, la cultura, la política, la lectura, incluso los hechos de la vida cotidiana que lo inducían a la preocupación por el destino familiar, solo quedan la inmediatez para hacer lo que mañana será “historia”, más bien una anécdota barata, alguna cosa baladí que no le enseñará más allá de lo vivido el día anterior, una resaca de alcohol o droga y recuerdos que a veces no son tan gratos de cosas que se hacen bajo esos efectos. Cuando los inventos son mayores, entonces engrosan las estadísticas policiales o las crónicas rojas de los medios de comunicación, que ahora controlan las redes sociales. Como la fiesta de graduación de bachilleres, donde por inventar un alcohol casero, murieron cuatro.

Es decir, que veremos con más frecuencia, titulares inexplicables, llenos de sangre, de maldad, de “no me importan las consecuencias”.

Son los signos de los nuevos tiempos. Huero de humanidad.