Sigo siendo el rey

Como cabía esperar, su Graciosa Majestad el serenísimo monarca Felipe VI no honró la marcha triunfal de la espada de Bolívar. Quedóse sentado cuando otros jefes de Estado se pusieron de pie en señal de reverencia, porque el momento era solemne. Toda una clase de historia en pocos minutos. Porque esa espada está cargada de historias, de símbolos, todos cruciales, estratégicos, emblemáticos. Felipe no acató la espada que derrotó a su estirpe, nada menos. Felipe lleva toda su vida entrenándose para momentos así. Igual que se niega a pedir perdón por la faena genocida de su corona en América, tampoco venera la espada que acabó con su imperio. Para eso se es rey de España, así solo le quede una piltrafa del que fue el máximo imperio.

Los americanos no entendemos que hay gente tan radicalmente sublimada que hay que rendirle venias. Imagina que en el Country o en Valle Arriba vive un rey, es decir, un elemento a quien hay que servirle acatamiento incondicional, llamarlo majestad, inclinarle la cabeza los hombres y doblarle las rodillas las mujeres, porque hasta eso llega el dimorfismo sexual. En Venezuela una revolución republicana consistiría en puyarle la barriga a cuyo rey, diciéndole en plan parejero:

—¿Y esa majestad qué?

Conocí a un barón y fuera de que era inteligente y cordial, asumía sus varios títulos en serio. Y precisamente por eso estaba rodeado de una guachafita no siempre bien disimulada. Nos caíamos bien y he de agradecerle su buen y cordial trato en una época en que la Cuarta República me estaba linchando. No es cuestión de contarte mi vida, pero sí me permito referirte que en eso de aristocracia tengo esa astilla que narrar. He visto de cerca ese universo.

En 1975, ya muerto Franco, visité España, pero un día, por alguna rúa madrileña, de repente caí en cuenta de que estaba pisando un suelo donde mandaba un monarca. Y no cualquier monarca sino el que me atañía, es decir, el español, el sucesor del que mandó en Caracas, Guacara, Chejendé. El príncipe a quien NO debo obediencia y menos reverencia, porque de eso me libró precisamente esa espada a la que Felipe VI se negó a honrar ni siquiera por cortesía porque todavía pretende ser nuestro rey. Y me pregunto pa qué lo invitan si saben cómo es.

@rhm1947