Sobre el metaverso y sus intrigulis

Un saludo, estimados camaradas. Deseo comenzar este artículo recordándoles de donde provienen mis actuales reflexiones. Quienes me han leído anteriormente, saben que, en artículos anteriores, he venido investigando el pensamiento de reconocidos intelectuales como Noam Chomsky y Edward S. Herman quienes han estudiado algunas de las políticas hegemónicas empleadas por EEUU a lo largo de la historia, también he alertado sobre el peligroso entramado de poder conformado sistemáticamente por grandes corporaciones que, a nivel mundial, cuentan con el apoyo de lobbies que han ido en detrimento de los movimientos sociales y especialmente del ciudadano común que intenta, a duras penas, sobrevivir en este -ya tan dañado planeta- en que vivimos.

Debo confesar que muchas veces me considero “en pañales” respecto a ciertos temas como éste que trataré hoy, pero, justamente esa debilidad intento transformarla en aprendizaje para mejorar y espero motivar lo mismo en otras personas.

Mientras investigaba un poco sobre el tema de la comunicación me topé con una noticia del 26 de enero de 2022, sobre una ponencia televisada del Presidente Nicolás Maduro, que seguramente dio bastante de que hablar a las diversas opiniones públicas…

«El metaverso marcará el mundo de las comunicaciones»… «El mundo ha cambiado de manera muy acelerada y ya se habla del mundo del metaverso. Si alguien le pregunta, poca gente lo sabe, pero en uno o dos años el metaverso marcará todo el mundo de la comunicaciones. Yo planteo estos debates para tocar la campana y despertar la conciencia», expresó el mandatario.

De inmediato, en la misma nota el presidente también sugirió: “crear un poderoso centro de producción y comunicación para las redes sociales con el fin de que la cultura nacional… sepa como manifestarse, como llegar allí a nivel nacional y mundial”. Sería importante tomarle la palabra.

Por lo pronto, es posible que usted ahora se pregunte que es un Metaverso, que tiene que ver con la cultura o cuál es la importancia de esto para que el Presidente de la República lo tenga en cuenta, en vista de que quizás ha sido algo no relacionado más allá de la estructura visual de unos videojuegos. A mi entender actual se trata de mucho más que eso y es un tema que hay que tomarse muy en serio.

Primeramente veamos qué es un Metaverso. En su más ínfima definición, se trata de un acrónimo de meta, que significa trascendente, y verso, diminutivo de universo. El mismo conforma una red de entornos virtuales, siempre activos, en los que varias personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales, mientras operan representaciones virtuales (o avatares de sí mismos). Es considerada una versión mejorada de la Realidad Virtual (VR, por sus siglas en inglés) y los expertos dicen que la VR será lo que los smartphones fueron, en términos de revolución tecnológica, los avances respecto a los rudimentarios primeros teléfonos inteligentes. Lo cierto es que, en este universo virtual se accedería con un visor de VR (esos enormes lentes que parecen un casco y que hemos visto usando a los jóvenes –y no tan jóvenes- en algunas estaciones de entretenimiento en centros comerciales), también se usará un avatar en 3D y se conectará con todo tipo de entornos digitales. Créanme que con esto, a partir de ahora, para inventar, no habrá límites.

Es así que, continúe informándome y al ir un poco más atrás, el pasado 18 de noviembre de 2021, el diario digital BBC News Mundo, publicaba lo siguiente sobre el Metaverso:

Crear un mundo nuevo es desarrollar la economía a través de bienes y servicios que no existen aún y, probablemente, inspirar en el camino la generación de nuevas empresas… A finales de la década —en 2030—, pasaremos más tiempo en el metaverso que en la «vida real», declaró el inventor estadounidense Raymond Kurzweil, pionero en desarrollar varios avances tecnológicos, y director de ingeniería de Google desde 2012… Y Bank of América incluye el metaverso entre las 14 tecnologías que van a revolucionar nuestra vida.

Por lo que he leído, el Metaverso se trata de una tecnología aún en desarrollo, mucho más en países donde aún no se cuenta con la infraestructura requerida para ello; sin embargo, hubo 2 detalles que me pusieron en estado de alerta: “…desarrollar la economía a través de bienes y servicios que no existen aún” y año “2030”, así que, me pregunté: ¿Cómo es que algo tan desconocido aún para muchos de nosotros, está por implementarse en tan sólo unos pocos años? ¿Qué será lo que está detrás, que importantes bancos, además de empresas inmobiliarias, están tan interesados en patrocinarlo? Nada es gratuito.

Al indagar más, me conseguí con contenidos del reconocido programador y empresario estadounidense Mark Zuckerberg (dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp), quien me pareció que se notaba bastante ansioso por ganar “enamorados (as)” para el Metaverso y resultó que él mismo es el precursor del Metaverso debido a estar refrescando el nombre de la empresa que lo llevó a la fama mundial: Facebook, que ahora se llama Meta. Ello puede comprobarse cuando se abren estas aplicaciones pues ya no dice que pertenecen a Facebook sino a Meta. Esto por un lado, pues, a mi entender, este tema tiene varias aristas que aún intento comprender.

Por una parte, conseguí algunas noticias escritas y por otra videos de influencers de YouTube quienes han mencionado que este asunto del Metaverso únicamente se trata de un “manotazo de ahogado” por parte de Zuckerberg por salvar a su querida red social Facebook que prácticamente ha llegado a ser obsoleta y no ha logrado reinventarla; también algunas universidades privadas se encuentran estudiando el Metaverso con el fin de implementar nuevos modelos de aulas virtuales más interactivas para atraer a sus estudiantes; por otro lado, están los que vocean atractivos “cantos de sirenas” valiéndose de la publicidad para que más personas acepten pertenecer al Metaverso y así ganar montones de dinero vendiéndoles propiedades virtuales (que pueden costar hasta más que las propiedades tangibles), realizar transacciones en criptomonedas o venderles NFT (Tokens No Fungibles) o lo que es lo mismo: imágenes virtuales únicas con el fin de comercializarlas.

Además, existen grupos interesados en que el Metaverso se implemente como modo de vida único, lo que implica que usted tenga un avatar (imagen de sí mismo) que interactué con los avatares (de sus amistades de la vida real) en los mismos entornos de su vida presencial -llevados a la virtualidad- pero modificados a su gusto en internet. Es decir, que usted, sus amistades, familia y compañeros de trabajo puedan recrear de manera virtual sus empleos actuales, hogares, vehículos, sus entornos sociales, etc, para “vivir” a través del computador sin tener que moverse físicamente para trabajar, estudiar, comer, recrearse, viajar, hacer negocios, socializar, enamorarse, etc.; pero recuerde que también puede plantearse alternativas si su vida real no le agrada mucho: ser una estrella de cine, un cantante, un gran orador o tal vez… un millonario.

Si bien ya existen entornos virtuales como los mencionados (caso: Second life), investigué como ya están excediéndose algunos límites, pues los avances de la Inteligencia Artificial (IA) actual generan dudas entre la nueva generación sobre quien es una persona real o no, si algunas imágenes realmente existen o si el protagonista de una fotografía realmente ha estado donde expone su foto, porque actualmente ¡todo se puede trucar o hacer a distancia! ¡Incluso tener sensaciones físicas!

Como podemos inferir, todo este entramado se trata nuevamente de las grandes corporaciones intentando implementar su modo de vida, su cultura (esta vez virtual) en todo el mundo, valiéndose de modificar incluso la manera de comunicarnos. A mi entender, por ello es que el Presidente nos hace un llamado de atención. Sabe que hay cosas contra las que luchar no sería viable, no así, darle la vuelta para estar prevenidos y poder actuar en consecuencia.

Por tanto, es importante ahora analizar algunos aspectos tecnológicos que serían necesarios para concretar un Metaverso…

Resolución 4K UH2: calidad de imagen 4 veces superior a Full HD (con una nitidez excepcional).

calidad de imagen 4 veces superior a Full HD (con una nitidez excepcional). Realidad virtual: tecnología que desarrolla un mundo totalmente diferente al que tenemos frente a nuestros ojos. Se requiere usar dispositivos “Oculus Rift” (cascos de realidad virtual) para que usted se sienta como si estuviera en otro lugar.

tecnología que desarrolla un mundo totalmente diferente al que tenemos frente a nuestros ojos. Se requiere usar dispositivos “Oculus Rift” (cascos de realidad virtual) para que usted se sienta como si estuviera en otro lugar. Realidad aumentada: superposición en tiempo real de imágenes sobre lo que vemos en la realidad. Esta tecnología añade objetos virtuales en la realidad del usuario.

superposición en tiempo real de imágenes sobre lo que vemos en la realidad. Esta tecnología añade objetos virtuales en la realidad del usuario. Tecnología 5G: velocidad de internet entre 500 y 600 megabytes (frente a los 40-70 del 4G); tiempo de respuesta: 5 milisegundos; produce mayor definición, nuevos formatos de transmisión, una mejor experiencia de usuario.

velocidad de internet entre 500 y 600 megabytes (frente a los 40-70 del 4G); tiempo de respuesta: 5 milisegundos; produce mayor definición, nuevos formatos de transmisión, una mejor experiencia de usuario. Streaming: retransmisión en directo del contenido, como en el cine on line o en línea (Netflix).

retransmisión en directo del contenido, como en el cine on line o en línea (Netflix). Socialización: Que esta tecnología pueda llegar y permanecer de forma estable en cada hogar.

Cabe destacar que, algunos expertos estiman que ya para el año 2025 la realidad virtual y la realidad aumentada serán comunes en nuestra vida.

Hasta aquí podemos darnos cuenta como antes de pensar en Metaverso en Venezuela tenemos un asunto verdaderamente complejo por definir y se trata, primero, de que contenidos son necesarios exponer; segundo, pensar los formatos a emplear y la forma de difusión que, hoy en día, implica crear toda una red de contenidos multiplataforma. Es así que, para poder pensar en contenidos, cultura y comunicación, llamó mi atención esta cita sobre la importancia de tener aliados que posean importantes conocimientos:

La conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales «orgánicos» infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Antonio Gramsci.

Este intelectual, Antonio Gramsci (1891-1937), fue un filósofo, político, sociólogo y periodista italiano, que escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Gramsci destacó como teórico del marxismo, siendo uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, creado en 1921 y estuvo preso bajo el régimen fascista de Benito Mussolini en 1926. Gracias a la dura vida que le procuraron en la cárcel, falleció con un terrible estado de salud a la edad de 46 años. A pesar del paso del tiempo, me adhiero al pensar que las obras de este pensador siguen estando totalmente vigentes, se estudian, propician debate y su influencia puede notarse en algunos discursos de partidos políticos. Les sugiero su lectura.

De este modo, para poder crear un banco de contenidos multiplataforma para su difusión en redes sociales, estimo que se requiere contar con los youtubers o influencers, para la promoción de contenidos previamente determinados, a través de las nuevas herramientas digitales. Porque, lo que acontece es que las redes sociales, junto con la llegada del streaming, han permitido un nuevo modo de producir contenido y difundirlo de forma sencilla y accesible económicamente, ya que el streaming, siendo contenido que se disfruta a través de Internet en tiempo real, permite la interacción y fácil acceso a diversidad de producciones, así como la permanencia en el tiempo del contenido.

De acuerdo con mi punto de vista sobre el momento histórico actual, todo indica que hoy, más que nunca, se requiere de investigación y de una metodología científica que permita estudiar los fenómenos desconocidos, para producir contenidos que lleven a la sociedad un mensaje bien elaborado que, además esté adaptado a las realidades económicas, políticas y sociales de nuestro país.

De esta manera, los contenidos que se diseñen deben tener una armonía estética y conceptual acorde con el fenómeno de las redes sociales, que es lo que llega fundamentalmente al público más joven -apartado ya de la televisión- como herramienta de información y entretenimiento. Hay que recalcar que, para Gramsci, el arte “está siempre vinculado a una determinada cultura o civilización y luchando para reformar la cultura, se tiende y se llega a modificar el contenido del arte”. Por lo tanto, es probable que si se llegáramos a afectar nuestra realidad, podamos también permitir que surja algo novedoso e importante.

Se hace visible actualmente que todo lo anteriormente expuesto es algo que las grandes corporaciones mundiales han entendido (y aplicado) sin duda alguna; por ello es que han logrado dominar gran parte del mundo a través de sus relaciones en los medios de comunicación internacionales, haciendo enlace con los dueños de las redes sociales que les permiten difundir los contenidos de las líneas estratégicas que planifican sistemáticamente año tras año y les ayuda a mantener su poder mediático, cultural, social y económico.

A modo de conclusión, pienso que mientras la BBC News Mundo se encuentra preguntándose, qué necesitarán para construir el Metaverso, ese mundo paralelo, completamente digital que grandes corporaciones como Facebook o Microsoft intentan desarrollar, desde este espacio -tomando en cuenta el comentario del Presidente Nicolás Maduro- sería conveniente instruirnos mucho más sobre estos temas para que no nos agarre desprevenidos cualquier innovación que pueda afectarnos a nosotros y especialmente a los más vulnerables. Debemos preguntarnos cosas como ¿cuáles pudieran ser los riesgos del Metaverso para la raza humana? ¡Hasta el próximo artículo!

