Sólo lo muerto es transparente

En la sociedad en la cual la propiedad privada es valor fundamental de la actuación moral y principio de libertad, se ha puesto de moda la exigencia de transparencia como expresión de lucha contra todo aquello ajeno al deber ser, a la democracia, al justo ejercicio del poder, instrumento de combate a la corrupción.

La reflexión viene empujada por la proliferación de las denominadas Organizaciones No Gubernamentales, ONG, que en su corolario dicen ser ajenas a posiciones políticas e instituciones gubernamentales, idea de vieja data muy afincada en los 80, con el propósito neoliberal de reducir al Estado en pro del libre mercado de la propiedad privada.

Asistimos al concierto más esquizoide que bipolar de ONG que exigen a lo público ser público y a lo privado ser privado, en una sociedad de propiedades privadas soportada en el principio moral y fin de existencia de la transparencia informativa como requisito para el juego de libre mercado.

Byung-Chul, Han, en su magistral obra “La sociedad de la transparencia”, ha logrado darle “transparencia” a todo este enredo, quitándole el velo al discurso de la transparencia. El filósofo coreano poco se queda en apariencias. Su lectura incita a repensar en el uso manipulado del deseo como pasión y acelerador para sumergir a incautos en el anhelo de alcanzar la realización personal en la sociedad de la transparencia.

“…su incursión (la transparencia) en cualquier escenario del desempeño humano es vista con buenos ojos, dando a entender que se otorga el control al individuo y que este dispondrá de los datos y el contexto necesarios para tomar decisiones. Se opondría así a “aquello que queda oculto a la mirada”, “que no es accesible” o “no aparece estructurado para ser comunicado, ni comprendido”, sugiriendo, incluso, el engaño vilmente perpetrado”, comenta Amaya Noain Sánchez, en su reseña del texto de Han Byung-Chul, escrita para Cuadernos de Información y Comunicación, de la Universidad Complutense de Madrid.

El discurso de la transparencia se mueve entonces en varias direcciones, todas sobre el carro sibilino de la inocencia política. Una, de las cualquiera, es que lo público, ante su obligación de ser público, siempre oculta y, por tanto, engaña. Y lo privado, por ser privado, no está obligado a ser público, entonces no oculta, por tanto, no engaña, contrariando la máxima del capitalismo de que solo la escenificación expositiva engendra valor.

El autor coreano incursiona y desmenuza otra de las direcciones del discurso. Es el atentado contra la diversidad, la originalidad. “Las cosas se tornan transparentes cuando se despojan de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del precio. El dinero, que todo lo hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo de lo inconmensurable, cualquier singularidad de las cosas. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual”.

A lo cual añade el intento del pregón de la transparencia por destrozar la intimidad del otro, de acabar con la realización individual de toda persona. “Precisamente la falta de transparencia del otro es lo que mantiene viva la relación […] Una relación transparente es una relación muerta […] sólo lo muerto puede ser transparente”.

¿Opción? El filósofo invita a optar por “la actitud de la distancia”: “La distancia y la vergüenza no pueden insertarse en el ritmo acelerado del capital, de la información y de la comunicación”.