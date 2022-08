Soluciones para la educación

Necesitamos considerar a profundidad la situación de los ingresos de las y los docentes.

Hay que reconocer que el Gobierno trata de contener una inflación todavía muy elevada: no se compara con la hiperinflación de unos años atrás, pero si se anualiza al mes de junio pasado se estima en un 170%. Todavía la más alta del mundo. Brasil, por ejemplo, no llega a 12% y China no pasa de 2,5%. También hay que reconocer que, en las condiciones actuales, al Estado venezolano se le hace muy difícil mantener una nómina de millones y millones de empleados, en empresas y ministerios carentes de recursos. Y pagar sueldos sin respaldo estimula la inflación.

No entramos a analizar aquí las causas de toda esta situación. Estimamos que hubo malas iniciativas económicas del Gobierno, junto a violentos intentos de desestabilización por parte de ciertos sectores opositores. Las llamadas sanciones vinieron a empeorar las cosas. Ahora, el Ejecutivo ha tomado medidas económicas que están funcionando, si bien lentamente. Pero el peso de la crisis se ha hecho recaer de modo excesivo sobre las y los trabajadores, en especial los del sector público. Se impone buscar, de manera urgente, otras soluciones para la contención de la inflación que no sean que el Estado pague sueldos miserables a sus servidores.

En particular en el caso de la educación, como en el caso de la salud, no se trata de trabajadores que “sobran”, ociosos en ineficientes oficinas. Sino de trabajadores que cumplen funciones clave. El sistema educativo público, que atiende a la inmensa mayoría de la población, se basa en el esfuerzo diario de las maestras y los maestros. Sin ellas y ellos no puede funcionar. Y ninguno sobra, al contrario, seguramente necesitamos hoy incorporar más docentes para reemplazar a quienes han tenido que irse buscando mejorar su vida.

Gobierno y oposiciones deben alcanzar acuerdos temporales razonables, que puedan abrir la puerta a la libre venta de petróleo, y al logro así de mayores ingresos. Tales ingresos podrían manejarlos conjuntamente, bajo supervisión internacional. Ello permitiría reparar y dotar hospitales y escuelas, así como mejorar servicios de agua y electricidad. Y liberaría otros recursos para la remuneración de maestros, profesores universitarios y personal de salud.

