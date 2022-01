Me piden que vaya a comprar hielo el 31, como a las 7 de la noche. No es tarea fácil pero se me ocurre un sitio que puede estar abierto. Y estaba. Una pareja en una camioneta está comprando y al parecer les vendieron justo una bolsa de hielo que no habían pedido. Cruzan unas palabras con el vendedor y se entienden. Entonces tiene que devolverles “un dólar”. El vendedor le da a la mujer cinco bolívares en varios billetes, y ella se queda viéndolos contrariada. “¿Qué es esto?”, pregunta. “Yo no entiendo”. “Son cinco bolívares, lo mismo que un dólar”, riposta el vendedor. “No sé cómo se usa esto”, replica la mujer, mientras mira con desprecio los billetes. Luego de unas miradas, la mujer pide que mejor le den un ticket para comprar algo en la tienda en otra ocasión.

¿De verdad no sabía que eran los bolívares?, ¿de verdad no sabía cómo usarlos? Tal vez uno lo entiende si les cuento que en esa tienda he visto buena cantidad de caras orgullosas porque están pagando “con divisas”. Para varios de los clientes usuales no existen los equivalentes monetarios, el dólar es una marca, una que separa y distingue, entre quienes sí tienen para comprarse un Cocosette y esos que tenemos que revisar los precios y pagamos con bolívares.

Dos mundos construidos en los años del bloqueo. Sobre todo desde el momento en que tuvo que aceptarse el pago con moneda extranjera para las operaciones cotidianas de compra y venta.

Sin duda son minoría los que ya antes de esta fase de la guerra tenían su Meca en Orlando, Florida. Pero las ofertas de los vendedores de pastelitos y tequeños también se anuncian en dólares. Los vendedores del Metro saben usar los bolívares aunque digan “mil” para referirse a un millón de los bolívares de los viejos.

En los últimos días de diciembre pagué el pasaje de una camioneta por puesto con monedas. Estaba orgulloso, pese a que el “colector” (que se ha sumado como personal supernumerario en las camionetas) puso cara de gallina que mira sal.

Así como la economía real es función de la producción y el consumo, la economía del dinero es función de las expectativas. El mejoramiento en la situación económica se hará estable cuando paguemos todas y todos con monedas el pasaje. Lo lograremos con conciencia, aunque les duela a los dolarizados.