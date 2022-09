Superar la repitencia

Pronto comenzará un nuevo año escolar y lamentablemente traerá la habitual camada de

repitientes. Incluso, ciertos sondeos parecen indicar que también entre estudiantes que han logrado pasar de curso se presentan hoy deficiencias graves en destrezas y conocimientos básicos. Nuestra escuela necesita afrontar estos problemas.

En cuanto a la repitencia, a primera vista luce lógico que si un estudiante no ha logrado alcanzar un mínimo de los objetivos planteados para un curso, debe volver a cursarlo. Pero un análisis más profundo nos indica que la repitencia no es una buena solución: significa insistir sobre lo mismo, volver a hacer lo que no funcionó. Además, es un golpe fuerte para muchos discentes, puesto que los separa de su grupo para dejarlos atrás, y los estigmatiza: son “los que fracasaron”. Si ya estaban afectivamente poco vinculados a la escuela y sus actividades, la repitencia a menudo los aleja aún más. Repetir favorece la deserción y genera extra-edad. En el caso de la escuela pública, representa un gasto adicional para el Estado. Y tanto en la escuela pública como, por supuesto, en la privada, implica mayores costos para las familias.

La solución no puede ser que el alumnado pase de curso sin más: es fácil comprender que ello trae consecuencias negativas, al menos en el mundo de hoy. Fomenta descuido, incumplimiento, desorden… Asomo algunos caminos más promisorios: necesitamos revisar la actividad escolar diaria y hacerla más potente, más capaz de ayudar a aprender. Hay que evitar las pérdidas de tiempo y las labores poco sustanciosas, de copiar o repetir. El Mppe debe ofrecer más ayudas a las y los docentes en ese sentido. También necesitamos tener preparadas actividades remediales o de refuerzo, para quienes presentan dificultades. Y requerimos un servicio de apoyo psicopedagógico bien estructurado. En Finlandia, por ejemplo, la mayoría del alumnado recurre a este servicio en algún momento de su trayectoria, apenas tiene algún tropiezo. Allí es considerado algo normal, resulta efectivo para evitar fracasos y es más barato que costear repitientes. Por otra parte, plazos más largos pueden ser útiles: en vez de realizar una evaluación final cada año, hacerla por ciclos. Por ejemplo, cada tres años de escolaridad. En este caso, de ser necesario, se repetiría el último año del ciclo.

Twitter: @AuroraLacueva