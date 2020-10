Teleclases con pedagogía y técnica

Con la educación a distancia forzada por la pandemia, las únicas clases que muchos estudiantes de nivel básico van a poder recibir son las de la televisión. Es verdad que los cursantes de colegios privados de clase media o alta tendrán cierta comunicación con sus docentes vía zoom u otra plataforma similar, gracias a sus equipos y conexiones digitales. Pero para la gran mayoría el único profesor a quien podrán escuchar explicando algo es al televisado. De ahí la necesidad de que estas transmisiones sean un producto de calidad. Los primeros días de septiembre, me sorprendí al escuchar al ministro Istúriz declarando con satisfacción que ya estaban grabando las clases correspondientes a ese mes. ¡Era tarde! Debieron planificarlas desde junio y grabarlas al menos en agosto.

Una clase por televisión dirigida a centenares de miles de niños o adolescentes no se resuelve sólo con buena voluntad. Hay que concentrar en cada una de ellas el mejor enfoque pedagógico, el máximo conocimiento disciplinario y la mayor capacidad comunicacional que el Ministerio de Educación pueda recabar. En Venezuela existe gente a quien llamar. No todo el mundo ha de salir en cámara: algunas personas pueden colaborar con los lineamientos para el trabajo, la preparación de temas o la supervisión de lo que se va realizando. Otras, con inclinación para ello, sí pueden además conducir los programas. Son trabajos de equipo, no de educadoras y educadores aislados.

Se requieren pautas y guiones, así como buen apoyo audiovisual. Considero importante que las exposiciones no sean frías y académicas, sino amenas y contextualizadas. Deben destacar ideas clave, sin perderse en detalles de nombres técnicos y clasificaciones minuciosas. Porque no se trata de una versión simplificada de un curso universitario. Junto a las ideas clave hacen falta los ejemplos, las anécdotas interesantes, las vinculaciones entre áreas, las preguntas que hagan pensar… También conviene incluir sugerencias de actividades formativas, que el o la estudiante pueda realizar en su hogar. Imprescindible apoyarse en buenas fotografías, breves y pertinentes videos, gráficos y esquemas a color… Clases bien hechas sirven luego para muchos años de televisión educativa, como refuerzo a la acción presencial.

