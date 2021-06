Cuando salió -en 2019- no leí Tiempos recios, la novela de Mario Vargas Llosa. Creo que por rechazo a la posición política que este gran escritor ha venido asumiendo desde hace ya años. Pero meses atrás, por casualidad, cayó el texto en mis manos y me propuse echarle una mirada. La obra me atrapó: a un ritmo trepidante y con los saltos en el tiempo típicos del autor, va narrando historias trágicas y terribles en el marco del golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Árbenz, en la Guatemala de los años cincuenta del siglo pasado. Podemos saberlo, pero aquí se vive: Árbenz –un militar progresista- había ganado unas elecciones democráticas en 1950, sucediendo en el poder a otro gobierno de avanzada, el de Juan José Arévalo. Se propuso continuar y ampliar importantes reformas, buscando salir del atraso y la injusticia: escolarización, atención a la salud, acceso a la tierra para indígenas y campesinos, derechos laborales, economía productiva… Eran reformas necesarias y justas. Pero molestaron a terratenientes y grandes propietarios. En particular disgustaron a la United Fruit, empresa estadounidense cultivadora del banano y poderosa para la época. Las piezas empezaron a moverse para salir del régimen. El que hubiera sido elegido por las mayorías era lo de menos: había que barrerlo. Entonces vemos activarse toda una maquinaria dedicada a ello, propulsada por el gobierno de Estados Unidos. La gran prensa de ese país empezó una campaña señalando a Árbenz por supuestamente querer instaurar un régimen comunista. Crueles dictadores, como Somoza en Nicaragua y Trujillo en República Dominicana, se involucraron, defendiendo sus propios intereses. Los militares guatemaltecos fueron contactados, para convencerlos o presionarlos. La jerarquía eclesiástica jugó un negativo rol…

Con maestría, Vargas Llosa nos muestra cómo el poder de decisión se arrebata de las manos de la ciudadanía para pasar a las de minorías prepotentes. En tal empeño aparece todo un desfile de personajes oscuros, propios de estas tramas: conspiradores llenos de ambición, mafiosos, mercenarios, desquiciados torturadores y asesinos… Quien al final llega al gobierno no es quien ha convencido al pueblo a plena luz, sino aquel que acuerdan los más fuertes en secretos conciliábulos. El camino debe ser el de ejercer y defender el voto.