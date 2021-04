Totalitarismo digital

Esta frase es del presidente Maduro y la pronunció a raíz de que Facebook le suspendió su afiliación. Antes, a inicios de este año, Twitter hizo lo mismo con el presidente de EEUU, Donald Trump. Desde ese momento estoy preguntándome ¿Por qué Trump moderadamente cayó? En Venezuela Maduro protestó firmemente y caracterizó correctamente lo ocurrido. Trump quedó dominado en un juego de poder, que seguramente él conocía y por eso su silencio. Facebook y Twitter: mamparas del poder encubierto.

Con la revolución industrial se afirma la idea de progreso. Básicamente progreso del capital. Independientemente de que esa revolución ha sido llamada inglesa, fue mundial: sin el oro y la plata, sin las materias primas, sin el sudor y la sangre de los indios de América, sin los esclavos de África, sin el sojuzgamiento de la India… la revolución industrial y el progreso de Inglaterra no hubiesen sido posibles. Lo mismo con EEUU y en general con Occidente. Nuestra historia es la historia del desarrollo del subdesarrollo y nuestro progreso al servicio de los amos del poder.

La democracia fue subordinada a ese poder y como el capital se fue adueñando del mundo, la democracia ahora no le conviene. En la II Guerra Mundial, el capital de USA enfrentó al fascismo. Los pueblos se organizaron, surgieron las formaciones obreras, creció el socialismo y la democracia se convirtió en arma de los explotados y el progreso es una disputa por la apropiación de la plusvalía.

Hoy al gran capital no le interesa la democracia, es una cobertura oportunista que solapa al fascismo. La trata de personas y las drogas son negocios prósperos. Ha construido un aparato de terror, que tortura, asesina y esclaviza. Trump intentó rebelarse, pero inmediatamente fue subordinado a Biden y llegado el caso, será dependiente de la “negra” Kamala Harris.

Cuba, Bolivia, Nicaragua, México, Argentina, Venezuela, todo el Sur geopolítico, que incluye a China, Rusia, la India… están uniéndose para dar una batalla política que los fascistas del Norte no tienen como ganar ¿Precipitarán la guerra? ¿Tratarán de derrocar gobiernos y derrotarnos por partes? Las cartas están echadas. Rusia ha hablado claro y China ha dicho que la situación no es como tomarse una Coca-Cola. Nosotros, pueblos y gobiernos del mundo, no nos rendiremos y al final ¡Venceremos!