Tratado internacional contra armas nucleares

No nos avisaron;o casi nada. Sin embargo, el recién pasado 22 de enero fue un día memorable para la paz. Ese viernes, el Tratado Internacional contra las Armas Nucleares (TIAN, en español) se hizo efectivo desde las Naciones Unidas. Dicho Tratado prohíbe la utilización, la producción y la posesión de las armas nucleares. Más aún, el simple depósito de armas nucleares ajenas a la propiedad nacional entró en la misma prohibición. Sencillamente, estas armas se volvieron ilegales.

Dicen que el apoyo es “general” desde la sede de las Naciones Unidas. Sin embargo, no nos hagamos ilusiones livianas. Unos supuestos sondeos dan de pensar que el apoyo a favor de este tratado sería del orden de los 75%. Hasta la hora, nueve son los países poseedores de estas armas; Corea del Norte siendo el último país revestido de la engañoso sabiduría del dicho: “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”. Además, el infierno está lleno de buenas intenciones; ¿qué vale un humilde sondeo frente al peso de las duras presiones internacionales?

Sin embargo, no conviene agitar el espectro de las guerras con mayor fuerza que la voluntad de paz. No hay duda de que, en medio de los cantos de guerra, es bueno darle sus posibilidades a la armonía. El tratado de prohibición puede aumentar los chances para impulsar fuerzas nuevas para la paz. Creo que la presión ejercida por las opiniones públicas puede ser de enorme valor para superar las buenas intenciones sin consistencia seria. El desarme nuclear puede ser motivador para las poblaciones motivadas por el recuerdo de Nagasaki e Hiroshima. Un país de tamaño mediano como el nuestro no debería renunciar de antemano al posible esfuerzo.. Calculando el peso nacional, creo que las Iglesias y sus creyentes deberían sacar a relucir sus buenas voluntades: basta de retirarse a las sacristías y sus falsas protecciones. El papa Francisco nos ha precedido a todos, aun ofreciendo su voz en ese caso para despertar a los increyentes y los incrédulos.

Me parece que el contexto internacional de un nuevo año Biden ofrece además una oportunidad de auscultar lo que puede ofrecer esta nueva administración: revisión de los falsos acuerdos con Irán, Israel y Rusia, y un largo “etcétera” que le haga un generoso sitio para la paz.

