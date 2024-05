El documento reciente que se filtró del Departamento de Estado hace apenas una semana, tiene aseveraciones que deberían ser un clavo en el ataúd de la oposición. Pero ya sabemos que la oposición nunca entiende de nada, mejor dicho, se niega a entender la realidad. El folio afirma que Nicolás Maduro volverá a ganar las elecciones, sin mayores contratiempos; dando como una de las razones principales la falta de norte de la oposición, sumado a la ausencia de propuestas.

No me queda duda de que tal afirmación será un tiro de gracia para quienes albergaban alguna esperanza en torno al fin del proceso, lo que hace mucho más peligrosos y más desesperados a quienes tienen la violencia como norte, que es la mayoría de la oposición, que ahora, con más razón, buscarán la forma de ejecutar un magnicidio como único mecanismo para salir de Nicolás.

El hecho ocurre justo en momentos en que la Cepal afirma que la economía venezolana crecerá 8%, lo que significa un reacomodo, y las jugadas geopolíticas y geoestratégicas de Maduro comienzan a rendir frutos, dando muestras de auténtico estadista, con reflexiones que despiertan el debate político nuevamente como el hecho de que “aún no estamos en el socialismo”. Tal afirmación nos lleva a entender que Maduro está claro en cuanto al proceso político y su desarrollo y que aún falta para llegar allí. Más cuando la economía y los ingresos de los venezolanos no logran sacarlo del foso en el que se encuentran. No es un secreto que están ocurriendo hechos que se habían superado hace tiempo, como el que la gente se acueste sin comer, más en las zonas marginales controladas por la delincuencia, que han convertido territorios en tierras sin ley sometiendo a la población.

En su muy interesante conversación con Diego Ruzzarin, Maduro evidenció que tenía perfecto conocimiento de la realidad venezolana, y que entendía el proceso con claridad; y, aunque reconoce fallas en el gobierno, atribuye la mayor parte de la culpa de la crisis al bloqueo implacable del que ha sido objeto el país con casi mil sanciones.

Lo cierto es que todo indica que efectivamente ganará las elecciones sin mayores contratiempos, ante una oposición desmoralizada y sin saber qué hacer. Y está claro que el país, sobre todo los más necesitados, los trabajadores, los educadores y todo el sistema sanitario, espera que instrumente una política económica que nos saque del atolladero, pues las afirmaciones de la Cepal no se ven por ningún lado.