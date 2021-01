Un humanismo nuevo (II)

Un nuevo humanismo, es decir, una manera renovada de ser humano, en el mundo concreto que nos toca vivir y transformar. La semana pasada leíamos la “Carta a Diogneto”, un antiguo texto cristiano del siglo II. Su laboratorio: el imperio romano, que dirige los mecanismos de persecución a muerte a los cristianos. Y sin embargo… “Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por su tierra ni por su habla, ni por sus costumbres (…). Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, , tierra extraña (…). Se casan como todos, como todos engendran hijos; pero no exponen los que les nacen. Ponen mesa común, pero no lecho (…). Son pobres, y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Los vituperan y ellos bendicen. Castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida”.

Con inmensa frescura encontramos aquí un código de leyes, “new style”. Ninguna prohibición, ninguna recomendación. “Mas, para decirlo brevemente, lo que es el alma en el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo”.

Dos preguntas nos acicatean. Una: ¿Quisiéramos saber quién es el “Excelentísimo Diogneto” que muestra tan extraordinario interés por conocer a fondo la religión de los cristianos? .Pues es evidente que Diogneto se ha dejado impresionar, como lo puede ser un filósofo situado en la convergencia de la filosofía de Platón, del estoicismo y del cristianismo. Es decir: el aire que respira Diogneto es bien diferente del nuestro. Pero las preguntas a las cuales él recibe respuesta son de una gran originalidad para aquel tiempo. ¿Todavía hoy?

Y dos: ¿Cómo, de pronto, en esta época justamente, y no antes, ha aparecido en el mundo esta raza nueva y este nuevo género de vida? ¿Qué Dios es ése a quien sirven estos hombres superiores, para discutir de vida y muerte?

De la primera pregunta depende nuestra propia relación con el Dios escondido. De la segunda respuesta depende la actualidad para nosotros de lo anunciado.

En efecto, la única gran dificultad es la de administrar la gestión del conflicto entre valores tan distintos. Estamos en la vía que lleva del evangelio (que propone al cristiano “estar en el mundo sin ser de él”), y en la línea de La Ciudad de Dios. Según san Agustín: la ciudad de Dios ha de ser alma… y cuerpo, de este mundo.

Sacerdote de Petare