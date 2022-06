Hace un par de semanas, a raíz de los resultados de la primera vuelta en Colombia, proponía una interrogante ¿nuestra hermana Colombia dará un paso para salir del abismo? En ese momento, se intuía lo que pasó, todos contra la candidatura de Petro y esta realidad la mirábamos desde el espejo de lo sucedido en Ecuador el año pasado. Hoy podemos decir con alegría que nuestros hermanos y hermanas colombianas han dado un paso para salir del abismo.

Este paso les ha supuesto sudor, sangre y lágrimas durante décadas de lucha, para lograr contar con las condiciones políticas que les permita una victoria electoral y con eso lograr acceder a la presidencia de la República de Colombia. Es una realidad previa que permite dar dimensión a este paso, y no una dimensión cualquiera, sino la que se fundamenta en el sacrificio de un pueblo, que no ha descansado en la búsqueda de una alternativa a un modelo político al servicio de intereses foráneos, que tiene al narcotráfico como herramienta de control social y político.

La victoria del Pacto Histórico es fruto de muchos aprendizajes, en particular de los errores cometidos y de una compleja suma de sujetos políticos, que han encontrado un espacio común, donde se han sustraído algunos intereses particulares. De allí que se llega a la presidencia con una fórmula heterogénea, que ahora debe traducirse en un gabinete, que permita echar a andar la propuesta electoral que se propuso y que movilizó a la mayor parte de los votantes. He aquí una prueba de fuego, para Gustavo Petro, que tendrá que seguir teniendo la habilidad de seguir hilando finamente las alianzas para mantenerse no solo en la presidencia, sino fiel a lo que ha ofrecido.

En una lectura más global, pregunto si representa Gustavo Petro la alternativa deseada para nuestra hermana Colombia, pues en principio podemos decir que no, pero es la posible y eso en sí mismo es una avance en términos políticos, pues estamos en la víspera de interesantes cambios, que van a mejorar las condiciones de millones de personas en nuestra hermana República.

Por último, el cambio en Colombia contribuye al nuevo panorama político en nuestra América, no tan efervescente como en la llamada década ganada, pero con aprendizajes y un talante diferente.