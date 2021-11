Una administración puertas abiertas

La institución de la Presidencia de la República como figura del gobierno nacional, según cualquier doctrina de carácter público, debería ser un espacio abierto para todos los sectores activos que gravitan a diario en los límites de nuestra geografía. En la misión de dar respuesta a las exigencias colectivas, requiere recabar con la mayor aproximación todo cuanto ocurre en las diversas áreas y sectores que atienden los ministerios e institutos, instrumentos por donde bajan las políticas y actuaciones que deben emanar del poder ejecutivo. Por consiguiente, el presidente junto a su equipo ministerial debe estar consustanciado lo más fielmente posible de, todo, cuanto ocurre en los espacios atendidos por las estructuras públicas del poder central, básicamente los ministerios e institutos autónomos y empresas del estado, como dijimos.

Ahora bien, son las organizaciones privadas que agrupan las fuerzas sociales y económicas las que llevan el pulso de la realidad donde ellas hacen vida y quienes fielmente, en el día a día, lo que se mueve en esos espacios complejos. De ahí la necesidad de que exista una autentica vinculación entre el Poder Ejecutivo y esa compleja y diseminada estructura de vida autónoma. Es ahí precisamente donde existe una gran incomunicación entre la estructura oficial y los centenares de núcleos que mueven la actividad de cada espacio nacional, estadal y municipal.

El Presidente no los convoca con la intención de tomar el pulso que requieren las líneas de acción ejecutiva. No dispone en realidad de la dinámica que podrían generar los órganos que tienen el deber de seguir el ritmo de esas actividades privadas. La atención se reduce a un programa de cadena nacional, desde el centro del país siempre, el palacio de Miraflores.

No se conocen giras habituales de los altos ejecutivos, por consiguiente, del presidente de la República tampoco. No visita el interior del país. No está al tanto de como bajan las líneas de acción que dispone cada despacho. Eso salió en la Gaceta y punto. Ya se estaría cumpliendo, es lo que se presume.

No existe impedimento ni jurídico ni material para que los más altos funcionarios ejecuten supervisiones “in situ” y ausculten los movimientos de cada sector social y económico. Es más bien su deber implícito ordinario. Que la vibración de las comunidades se registre por cada órgano público lo más fielmente posible. Sin la tardanza de la compleja burocracia.

La práctica administrativa que hemos dibujado puede poner un ritmo de seguimiento a la diversidad de situaciones que ocurren a diario y que no recoge en forma oportuna y eficaz el pesado aparato centralizado. Ojalá la burocracia central del presidente y los ministros establezca canales de comunicación más inmediatos, acordes a la generación de políticas y prácticas públicas.