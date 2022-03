Una interpretación perversa

Cuando varias personas cometen uno o más delitos, puede o no darse la figura de la “asociación ilícita para delinquir”. Generalmente no se comete ese delito de asociación ilícita en casos de intervención de varias personas, pero algunos fiscales y jueces insisten en calificar con esa figura delictiva cualquier conducta. Creo que lo hacen a conciencia de que no es asociación ilícita, pero le dan el sentido que parece e imputan con el sólo propósito de privar de libertad, injustamente, al investigado, es decir, dejarlo preso mientras se le sigue el juicio.

En la perpetración de un delito las personas tienen grados de intervención, ya sea en autoría o en participación (cómplice o cooperador). Ahora, esa equivocación de calificar la intervención de varias personas como asociación ilícita surgió a raíz de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Jueces y fiscales apartaron a un lado el viejo “agavillamiento” del Código Penal e interpretan la acción de los agavillados o de varias personas intervinientes en un delito como la asociación ilícita establecida en la mencionada Ley contra el crimen organizado.

Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Comúnmente la gavilla está conformada por personas de un nivel social muy bajo y no obedece a la acción de grupos estructurados ni a medios para delinquir de carácter tecnológico o de otro saber científico. En cambio, la asociación ilícita sí responde a la idea de grupo estructurado que abarca diferentes delitos en el mundo globalizado, como el narcotráfico, el blanqueo de dinero, la trata de personas, el terrorismo, el tráfico ilícito de armas y otros delitos del “crimen organizado”que exigen aptitudes empresariales, una especialización considerable y una capacidad de coordinación. A esto se refiere la “asociación ilícita” en el campo de la delincuencia organizada, no a la gavilla tradicionalmente ni a otra intervención.

Siempre se ha dicho que hay argumentos que no son verdaderos, aunque lo parecen. Creo que Aristóteles los llamó “sofismas lingüísticos” que muchas veces pueden tener su causa en la equivocación. Ahora, teniendo en cuenta la sospecha de Michel Foucault de que el lenguaje no siempre dice exactamente lo que dice, pienso que eso está sucediendo con la interpretación que hacen algunos jueces y fiscales del delito de asociación ilícita. Pero es una interpretación perversa.