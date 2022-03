Unidad en la diversidad

Yo espero que triunfe la Humanidad, que es diversidad. En Ucrania, en Rusia, en Europa, Asia, África, las américas, Oceanía. La humanidad no es la: es diversa. Existen las humanidades. ¿Llegará a ser una? No lo sé. Lo que me parece importante es que sean las que sean, a ese otro, el capital, le arrebatemos el poder de obligar a otras y otros a hacer lo que no deseen. Me parece importante reconocer que existe la otra y el otro que no son únicos: son diversos, plurales. Se expresa en diversidades culturales, genéticas, étnicas, sexuales, idiomáticas…

Por ejemplo, para nosotros, Miranda, el Precursor y Bolívar el Libertador, están vivos, los celebramos y reverenciamos. Fabricio Ojeda, Hugo Chávez, Jorge Rodríguez, Víctor Soto, Livia Gouverneur… Viven. También los celebramos y a través de ellos a ilimitados héroes y mártires de Venezuela y del mundo. Niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres.

Hay un camino para permanecer: el camino espiritual, que también es diverso y creo que nadie debería sentirse autorizado para juzgar el camino que tomen otros. El propio camino irá diciendo sobre la calidad de él y de sus resultados ¿Conduce a la liberación física y espiritual? La fe fundada en la experiencia lo irá diciendo ¿La fe en qué? Esa respuesta queda abierta. Creo que es algo íntimo, muy personal. Y puede ser colectivo sin que se borre la individualidad, la personalidad…

En esta lucha, estoy por la victoria de los pueblos antifascistas de Ucrania, el Dombass, Donetsk, Luhansk, Rusia, China… Creo que en eso anda Putin. “Que brille para ellos la luz perpetua”. La luz del horizonte eterno en el que navegamos hacia la libertad del hacer, del creer, del pensar, del vivir.

Hay quienes están presentando a Occidente como la síntesis que debe ser asumida por la humanidad. Dicen: Allí donde late nuestro deseo de ser libres, comienza a nacer Occidente. Los que creen esto no deberían suponer, me parece, que un mundo tan diverso como el de hoy, particularmente, en la aspiración y los caminos de la libertad pueda limitarse a Occidente. Sólo puede ser una creencia absolutista que niega a buena parte de la humanidad, que es diversa y plural de la que forman parte Latinoamérica y el Caribe. La corriente mundial es una vida hacia la unidad en la complejidad.